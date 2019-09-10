يحيي المسلمون وخاصة الملايين من الشيعة في عدة دول من العالم، ذكرى يوم عاشوراء ومقتل الحسين بن علي في معركة "ألطف" بكربلاء في العراق، حيث سار الآلاف باتجاه ضريح الحسين، وقام البعض بضرب صدورهم وظهورهم بالسلاسل، وجلد أنفسهم وهو ما يعرف بـ "اللطم" ويجرحون أنفسهم بالسيوف والسلاسل في حركات متناسقة لأجل نيل الشفاعة كتعبير رمزي عن الحزن لعدم تمكنهم من مساعدة الحسين.

كما خرج الآلاف أيضا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، لإحياء الذكرى التي تعود للعام 680 ميلادية وهو عام مقتل الحسين.

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