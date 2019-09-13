لقاء مرتقب بين جونسون ويونكر في لوكسمبورغ لبحث بريكست

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيلتقي الاثنين في لوكسمبورغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لبحث ملف بريكست.

وقال مكتبه إن جونسون "سيجري محادثات مع الرئيس يونكر حول بريكست" بدون اعطاء تفاصيل اضافية.

وأوضحت ناطقة باسم المفوضية في بروكسل أن جونسون ويونكر سيلتقيان على غداء عمل تم ترتيبه "باتفاق مشترك".

ويأتي هذا اللقاء فيما يحاول جونسون التوصل الى تسوية مع الاتحاد الاوروبي قبل موعد بريكست المقرر في 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة امام الدولار الجمعة وسط تكهنات بان الطرفين على وشك التوصل الى اتفاق حول مسالة الحدود الايرلندية الشائكة.

ويرفض جونسون اتفاقا يشمل بند "شبكة الامان" الذي يهدف الى ابقاء الحدود مفتوحة امام التجارة والمعابر في كل سيناريوهات ما بعد بريكست.

وقد وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها لم تتمكن تكرارا من الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق.

وشبكة الامان بند تمت إضافته لمنع عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.

ويتخوف مؤيدو بريكست من ان يؤدي ذلك الى بقاء بريطانيا مرتبطة على الدوام بالمنطقة التجارية الاوروبية.