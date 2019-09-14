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المملكة العربية السعودية

هجوم للحوثيين على أرامكو السعودية بواسطة 10 طائرات مسيّرة وتعهّدٌ بالمزيد

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بقلم:  يورونيوز 
هجوم للحوثيين على أرامكو السعودية بواسطة 10 طائرات مسيّرة وتعهّدٌ بالمزيد
حقوق النشر
رويترز
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أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو العملاقة ما أدى إلى نشوب حريق بحسب ما ذكره الناطق العسكري باسم الجماعة المدعومة من إيران على قناة المسيرة. وقال إنهم استعملوا 10 طائرات مسيرة في هذا الهجوم.

ونقلت المسيرة عن المصدر قوله إن الحوثيين يتعهدون بتوسيع رقعة الهجمات على السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن منذ 2015.

وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن السلطات تمكنت من إخماد حريق كبير نشب في منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو"العملاقة، في مدينة بقيق في المنطقة الشرقية نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو بإخماد حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار" مشيرةً إلى "السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما".

وتقع مدينة بقيق على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب غربي الظهران في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ، وهي تحتوي على أكبر مصنع لمعالجة النفط في العالم. تتم معالجة معظم النفط السعودي المصدر من الخليج هناك.

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