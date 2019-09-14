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المملكة العربية السعودية

رويترز: تأثُّر نصف إنتاج السعودية من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشاة أرامكو في البقيق

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بقلم:  يورونيوز 
دخان يتصاعد من منشأة تابعة لأرامكو بمدينة البقيق بعد استهدافها من الحوثيين. أيلول 2019
دخان يتصاعد من منشأة تابعة لأرامكو بمدينة البقيق بعد استهدافها من الحوثيين. أيلول 2019 -
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رويترز
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أكدت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز أن الصادرات النفطية السعودية قد تأثرت بشكل كبير بعد الهجوم الذي نفذه الحوثيون بواسطة عشرة طائرات مسيرة على منشأتيْن تابعتين لشركة أرامكو العملاقة بما فيهما مصفاة البقيق وهي الأكبر في العالم.

أحد هذه المصادر أكد للوكالة أن الهجمات قد أثرت على سير إنتاج بكمية تقدر 5 ملايين برميل من النفط يوميا أي بما يعادل نصف إنتاج الممكلة من الذهب الأسود. لكن الجهة لم تعط مزيد من التفاصيل عن الحادثة.

وتشرف شركة أرامكو على أكبر منشأة لتكرير النفط في العالم بِطاقةٍ إنتاجية تتجاوز 7 ملايين برميل يوميا.

وكان التحالف بقيادة السعودية قد شن السبت غارات جوية على محافظة صعدة معقل الحوثيين بحسب ما ذكره شاهد لوكالة رويترز وأكدته قناة المسيرة التابعة للجماعة المدعومة من إيران حيث قالت إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكرا شمال مدينة صعدة.

وبعد ساعات من هجمات الحوثيين على البقيق، قال شاهد لرويترز إن أعمدة الدخان وألسنة اللهب كانت لا تزال تتصاعد من المكان وإن كانت قد بدأت تتلاشى. كما نشرت الوكالة شريطا مصوّرا تحققت من صحّته وأظهر النيران وهي تشتعل من مكان الحادث وشوهدت سيارة طوارئ وهي تهرع نحو المنشأة المتضررة.