طرقٌ سريعة مغلقة في فرانكفورت لاستقبال سباق بالدراجات الهوائية حرص المشاركون فيه على الالتحاق بآلاف المتظاهرين الذين طالبوا باتخاذ المزيد من الخطوات لمكافحة التغير المناخي. وتأتي الفعالية فيما تحتضن المدينة الألمانية المعرض الدولي للسيارات.

وقد طالب المنظمون بوضع حد لاستعمال الوقود الأحفوري في وسائل النقل وتحديد مهلة زمنية أقصاها سنة 2035 وبخفض مستوى السرعة المسموح به على الطرق السريعة في ألمانيا إضافة إلى حزمة إجراءات تصب جميعها في إطار حماية البيئة من التلوث.

ويقول المدافعون عن البيئة إن موضة السيارات الرباعية الدفع وغيرها من المركبات المستهلكة لكمية كبيرة من الوقود قد غطت على التقدم التي تم إحرازها في السنوات الأخيرة وتعهد المتظاهرون بالاستمرار في احتجاجاتهم الأحد آملين في إسماع أصواتهم عبر الدخول إلى المنطقة التي تحتضن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.