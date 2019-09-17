فيكتور أوربان يريد إلباس نحو مليون شخص "الزي الموحد"

في المجر، بدأ رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، يهتم أكثر وأكثر بـ"الموضة" بحسب ما تقوله صحيفة "إيتش. في. جي" المحلية الأسبوعية. ودفع هذا الاهتمام قائد حزب فيدس (الاتحاد المدني المجري) اليميني الشعبوي، إلى تأسيس وكالة حكومية للموضة منذ سنتين. قد يجد موظفو الدولة نفسهم، قريباً، بلباس موحد، بحسب الأصوات الإعلامية المعارضة في البلاد.

عملية توظيف مصممي الأزياء بدأت

تقول "إيتش. في. جي" إن "الوكالة الوطنية للموضة" بدأت توظف مصممين سيعملون في المستقبل القريب على تصميم بدلات موحدة لموظفي المكتب الوطني للاتصالات والمعلومات. ويعتبر هذا المكتب المسؤول عن معالجة كل ملفات المواطنين التي تتم عبر الإنترنت وهو يضم نحو 1600 موظف، وقد يجبرون قريباً على لبس الزي الموحد. في المجر هناك نحو 845 ألف موظف حكومي، يضاف إليهم نحو 300 ألف آخرين يعملون لصالح شركات حكومية. وليس من الواضح بعد إن كان الأخيرون سيجبرون على لبس زيّ موحد، كما أن وسائل الإعلام لم تأتِ على سيرة مدرسي المدارس وأساتذة الجامعات.

وكالة يديرها مقربون من أوربان

أطلقت الحكومة الوكالة المذكورة أعلاه منذ سنتين وفيها نحو 21 موظفاً. ومنذ تأسيسها تلقت 9 ملايين يورو كمساعدات حكومية لنشر الموضة المجرية داخلياً وخارجياً، أمّا مديرتها فليست راشيل أوربان، ابنة رئيس الوزراء. وليست المجر، بالمناسبة، الدولة الوحيدة التي تدعم وكالة حكومية في مجال الموضة، ففي بريطانيا هناك مؤسسة مشابهة وهي "المجلس البريطاني للموضة".

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