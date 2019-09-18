شاهد: مظاهرات غاضبة في الإكوادور بعد رفض مشروع قانون الإجهاض في حالات الاغتصاب

شهدت شوارع كيتو عاصمة الإكوادور يوم الثلاثاء مظاهرات غاضبة. حيث اشتبك المحتجون المؤيدون للإجهاض مع الشرطة بعد أن صوّت المشرعون ضد مشروع قانون كان من شأنه تخفيف قوانين الإجهاض ليسمح به في قضايا الاغتصاب والتلقيح الاصطناعي القسري.

حيث أن القانون الحالي في الإكوادور يحظر الإجهاض قانونياً إلا في حالتين فقط: إذا كانت حياة المرأة الحامل معرضة للخطر أو إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

و قد تم رفض المشروع بعد تأييد 65 نائباً فقط له فيما كان يلزمهم 5 أصوات أخرى لتمريره. وهذا ما عكس الانقسامات العميقة في البلاد حول هذه القضية.