شاهد: النجم الإسباني أنطونيو بانديراس يرقص خلال التدرّب على عرضه المسرحي الجديد

شارك النجم الإسباني-العالمي أنطونيو بانديراس، الخميس، في تدريبات لعرضه الموسيقي (الراقص) الجديد "كوروس لاين"، الذي يعدّ أحد أكثر العروض الموسيقية شهرة من مسرح برودواي الأميركي. وأقيمت التدريبات في مدينة ملقا الإسبانية الجنوبية، على أن تقدم العروض في بداية تشرين الأول/أكتوبر في مسرح يملكه بانديراس نفسه، في إسبانيا. اشتهر بانديراس في الماضي بلبس قناع "زورو"، وأيضاً في فيلم "إيفيتا"، ويعمل الآن كمساعد مخرج للعرض الموسيقي المسرحي الذي ينوي تقديمه. وكان بانديراس قد فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كانّ العريق، عن دوره في فيلم "ألم ومجد" من إخراج العبقري الإسباني بيدرو ألمودوفار.