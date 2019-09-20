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أنطونيو بانديراس مشاركاً في التمرينات

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شاهد: النجم الإسباني أنطونيو بانديراس يرقص خلال التدرّب على عرضه المسرحي الجديد

شارك النجم الإسباني-العالمي أنطونيو بانديراس، الخميس، في تدريبات لعرضه الموسيقي (الراقص) الجديد "كوروس لاين"، الذي يعدّ أحد أكثر العروض الموسيقية شهرة من مسرح برودواي الأميركي. وأقيمت التدريبات في مدينة ملقا الإسبانية الجنوبية، على أن تقدم العروض في بداية تشرين الأول/أكتوبر في مسرح يملكه بانديراس نفسه، في إسبانيا. اشتهر بانديراس في الماضي بلبس قناع "زورو"، وأيضاً في فيلم "إيفيتا"، ويعمل الآن كمساعد مخرج للعرض الموسيقي المسرحي الذي ينوي تقديمه. وكان بانديراس قد فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كانّ العريق، عن دوره في فيلم "ألم ومجد" من إخراج العبقري الإسباني بيدرو ألمودوفار.

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شاهد: المتظاهرون يضرمون النار في مبنى حكومي جنوب الأرجنتين

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شاهد: المتظاهرون يضرمون النار في مبنى حكومي جنوب الأرجنتين

شهدت مدينة روسون عاصمة إقليم تشوبوت جنوب الأرجنتين مظاهرات احتجاجية كبيرة على خلفية مقتل معلمين في حادث سير بعد عودتهما من مظاهرة احتجاجية للمطالبة برفع الأجور. المتظاهرون أضرموا النار في مبنى الحكومة المحلية في روسون.