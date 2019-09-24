عودة 9 أطفال "من أبناء داعش" وامرأتين يشتبه بانتمائهما للتنظيم إلى فرنسا

وصلت امرأتان يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) برفقة تسعة أطفال إلى مطار رواسي قرب باريس صباح الثلاثاء، عائدين من تركيا حيث جرى إيقافهم، وفق ما علمت فرانس برس من مصادر متطابقة.

وقد تكون إحدى المرأتين اللواتي يشبه بانتمائهن إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) جنيفر كلاين، ابنة أخي الشقيقين فابيان وجان-ميشال كلاين اللذين تبنيا باسم التنظيم المتطرف هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في فرنسا، بحسب مصادر أكدت معلومة بثتها إذاعة "فرانس إنتر".

وقال مصدر قريب من الملف إنّه بالنسبة إلى "انتمائهما، لا يزال يتعيّن إجراء عمليات تحقق، ولكن الأمور تسير في هذا الاتجاه". كما أوضح مصدر أنّ الأطفال التسعة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و13 عاماً، عهد بهم القضاء إلى هيئة حماية الأطفال.

وأوقفت السلطات التركية جنيفر كلاين وامرأتين أخريين في شهر تموز/يوليو في ولاية كيليس المجاورة للحدود السورية. وهي متزوجة من كيفين غونو الفرنسي المحكوم عليه بالإعدام في العراق في 26 أيار/مايو لانتمائه إلى تنظيم داعش.

ومنذ شباط/فبراير، يجري الحديث عن أنّ فابيان وجان-ميشال كلاين، وهما بين أول من بايعوا تنظيم داعش في فرنسا، قتلا في ضربة جوية للتحالف الدولي بحسب عدة مصادر متطابقة.

ومنذ مغادرتهما فرنسا - الأخ الأصغر ذهب إلى سوريا قبل أخيه الأكبر الذي توجّه بدوره في بداية 2015 -، فقد أثرهما. غير أنّ السلطات كانت مقتنعة بأنّهما في سوريا. وتندرج عملية الإعادة، غبر المرتبطة بحالات الإعادة من مخيمات شمال سوريا، في خانة عمليات ترحيل "جهاديين" من تركيا.

وخلال السنوات الأولى لاندلاع النزاع السوري في 2011، كانت تركيا نقطة العبور الأبرز للمقاتلين الأجانب الساعين للانضمام إلى الجماعات الجهادية. وأغلقت تركيا التي اتهمها حلفاؤها بغض النظر عن عمليات العبور، حدودها عقب تعرّضها لهجمات، ونفذّت عمليات توقيف وتسليم واسعة لمطلوبين.

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