بكين تندد بالعقوبات الأميركية على شركات صينية

نددت الصين الخميس بالعقوبات التي فرضتها الأربعاء الولايات المتحدة ضد شركات صينية تتهمها بنقل نفط إيراني رغم الحظر الأميركي على إيران.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها التامة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات ومواطنين صينيين".

وأضاف غينغ "رغم الحقوق والمصالح المشروعة لكل الأطراف، تلوح الولايات المتحدة بعبثية بعصا العقوبات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".

وحذر المتحدث من أن الصين ستتخذ "التدابير الضرورية" للدفاع عن حقوق شركاتها.

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على شركات صينية ومدرائها تتهمهم "بنقل نفط إيراني عن علم" في "خرق" للحظر الأميركي على إيران، وفق ما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو.

وفي خطاب في نيويورك، أوضح بومبيو أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "تشديد" العقوبات "ما دام سلوك إيران التهديدي مستمرا".

وأضاف بومبيو "نقول للصين ولجميع الدول:عليكم ان تعلموا أننا سنفرض عقوبات على أي خرق لعقوباتنا التي تستهدف كل نشاط".

ولم يحدد هويات الشركات أو الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات الجديدة التي تضاف إلى لائحة طويلة من العقوبات ضد الاقتصاد الإيراني.

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