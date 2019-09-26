أظهرت لقطات مصورة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الأضرار الجسيمة التي سببها زلزال ضرب إندونيسيا يوم الخميس. ولقي عشرون شخصاً على الأقل مصرعهم جراء زلزال بلغت قوته 6.5 درجات ضرب أرخبيل الملوك وجزيرة سولاويزي في شرق إندونيسيا. ووفق ما أفادت به وكالة إدارة الكوارث أصيب مئة شخص إضافة لإجلاء ألفي شخص آخرين من الأماكن المتضررة. و ليست المرة الأولى الذي يضرب فيها زلزال يعقبه تسونامي هذه المناطق حيث وصل أعداد الضحايا بالمجمل حتى الآن إلى 384 كما جرح المئات ولا يزال نحو 57 ألف شخص يعيشون في مساكن مؤقتة.