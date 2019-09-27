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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب من جديد.. "الأسواق المالية العالمية ستنهار في حال عزلي"

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -
حقوق النشر
رويترز
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زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن أسواق الأسهم العالمية سوف تنهار إذا تم عزله. وقال ترامب في تغريدة له على موقع تويتر، قبل ساعات فقط من شهادة القائم بأعمال مدير المخابرات العامة أمام الكونغرس "إذا فعلوا هذا فعلاً فإن الأسواق ستتحطم". وأضاف ترامب ساخرا "هل تعتقدون أن الحظ كان هو من جعل الأسواق المالية والاقتصاد الأفضل على الإطلاق في عهدنا، بالطبع لا".

تغريدة ترامب تأتي بعد أن بدأ الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقًا رسميًا لمساءلة ترامب بعد تقارير تحدثت عن طلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر بايدن. وأصدر البيت الأبيض نسخة لمحتوى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأربعاء وتأكد فيها طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العمل مع محاميه الشخصي والنائب العام للتحقيق في المزاعم غير المدعمة.

ووسط فتح مساءلة ترامب ومباشرة خصومه الديمقراطيين إجراءات العزل، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.5 في المئة كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8 في المئة ومؤشر ناسداك بنسبة 1.46 في المئة.

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وبينما سجل يوم الثلاثاء، أسوأ يوم بالنسبة لمؤشر S&P 500 وناسداك في شهر واحد، انتعشت الأسواق الأربعاء ووصلت تقريبا إلى مستويات جيدة مماثلة للمستويات التي بلغتها الاثنين.

هذا وخلال التحقيقين الأخيرين في قضية عزل الرئيسين السابقين بيل كلينتون وريتشارد نيكسون، انخفضت الأسهم في الأسواق العالمية لكن الخبراء جادلوا بأن الانخفاضات كانت مدفوعة إلى حد كبير بعوامل خارجية من بينها التضخم الجامح وأزمة العملة الآسيوية. وتأثر الاقتصاد الأمريكي مؤخرًا بشكل كبير بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

المصادر الإضافية • The Hill