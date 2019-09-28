سلسلة انفجارات تهز عدة مدن أفغانية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

وقعت سلسلة انفجارات في مدن كابول وغزنة وجلال آباد بعد ساعات قليلة من فتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ووقع انفجار قرب مركز اقتراع في قندهار تسبب بإصابة 15 شخصا بجروح، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى ميرويس.

وقال الطبيب نعمة الله في اتصال هاتفي "أصيب 15 شخصا جمعهم رجال بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

هذا وأعلن المتحدّث باسم لجنة الانتخابات صباح اليوم السبت 28 سبتمبر/أيلول، أن "التّصويت بدأ في كلّ أرجاء البلاد"، في وقت كانت حركة طالبان حذّرت زهاء 9.6 ملايين ناخب بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع.

وأصدرت حركة طالبان في وقت سابق بيانًا كرّرت فيه تهديداتها السّابقة بأنّ حياة كلّ مقترع مهدّدة.

وجاء في البيان، أنّ الحركة "تنوي عرقلة هذه العمليّة المزوّرة للغزاة الأميركيّين وبعض أتباعهم عبر مهاجمة كلّ عناصر الأمن واستهداف مكاتب الاقتراع ومراكزه".

ونبّه البيان الأفغان الى "ضرورة البقاء بعيدين من مراكز الاقتراع في اليوم الانتخابي وعدم تعريض أنفسهم للخطر".

وفي 5 أيلول/سبتمبر، أسفر تفجير شاحنة في كابول عن مقتل 12 شخصًا على الأقلّ.

وتُعتبر الشاحنات المفخّخة تهديدًا قائمًا في أفغانستان لقدرتها على استيعاب شحنات متفجّرة أكبر مقارنةً بالسيّارات.

وفي أيّار/مايو 2017 أسفر انفجار شاحنة مفخّخة قرب السفارة الألمانيّة عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وجرح المئات.