شاهد: حريق بمحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة

اندلع حريق الأحد في محطة تابعة لقطار الحرمين السريع في مدينة جدة السعودية، بحسب ما أعلن الدفاع المدني دون وقوع ضحايا.

وكان تم افتتاح قطار الحرمين السريع العام الماضي للربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة. وقالت إمارة مكة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر "الدفاع المدني في جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية... دون تسجيل اصابات حتى الآن".

ونشرت إمارة مكة شريطا مصورا تظهر فيه أعمدة من الدخان تتصاعد من داخل المبنى.

ومن جهتها، قالت إدارة مشروع قطار الحرمين أن الحريق وقع "حوالي الساعة 12:35 ظهر اليوم".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دشّن في 2018 "قطار الحرمين"، في مشروع يصفه مسؤولون سعوديون بأنه أكبر مشاريع النقل في المنطقة.

ويقطع قطار الحرمين 450 كلم بين مكة والمدينة المنورة عبر مدينة جدة الواقعة على البحر الأحمر، وبسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وقعت السعودية في العام 2011 اتفاقا مع تحالف إسباني ينص على تشييد خط السكك الحديد وشراء 35 قطارا سريعا فضلا عن عقد للصيانة مدته 12 عاما.

وتعزّز السعودية من إنفاقها على البنى التحتية وتوسع شبكتها للسكك الحديد، بما فيها إنشاء خط مترو بتكلفة 22,5 مليار دولار ما يزال قيد التنفيذ في الرياض، فيما تسعى لتنويع مصادر دخل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط.