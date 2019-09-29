19 محظوراً على السياح في السعودية: تعرف عليها

نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، على موقعها الخاص على الإنترنت، لائحة مؤلفة من 19 نقطة، يرى فيها القانون السعودي مخالفة في حال قام السياح بها، مفصلةً الغرامات المتعلقة بها.

يأتي نشر هذه القائمة بعد إعلان السعودية، الجمعة الفائت، عن البدء بقبول الطلبات السياحية وإصدار تأشيرات الدخول إلى أراضيها. وأطلقت الهيئة على اللائحة اسم "لائحة المحافظة على الذوق العام".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بوزير الداخلية، عبد العزي بن سعود بن نايف، هي التي حددت الضوابط التي سيفرضها القانون على السياح الذين صار بمقدورهم زيارة المملكة.

الغرامة الكبرى

من ضمن التصرفات التي يمكن أن تشكل مخالفة قانوينة تلك "الخادشة للحياء، أي التي تتضمن تصرفاً ذا طبيعة جنسية" بحسب اللائحة، وتصل الغرامة بحق المخالفين إلى 3000 ريال سعودي (نحو 730 يورو) وإلى 6000 ريال في حال تكررت.

وتفوق غرامة المخالفة الأولى، التي وضعت في رأس اللائحة، بثلاثة أضعاف كبرى الغرامات المفروضة على المخالفات الأخرى.

ففي حال مخالفة قواعد الراحة مثلاً، و"رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية" والتعرض لشكوى، أو في حال تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، كما جاء في النطقتين الثانية والثالثة، ستبلغ الغرامتان 121 يورو 250 على التوالي.

وتركز اللائحة أيضاً على قواعد اللباس، وتنص على أن "ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة سيعابر مخالفة" وتضيف أن اللباس يجب أن يتناسق مع "طبيعة المكان، وفق نموذج معد لهذا الغرض".

يمنع القانون أيضاً ارتداء الملابس "التي تَظهرُ عليها إشارات عنصرية أو التي تثير النعرات أو الترويج أو التي تحرض على تعاطي الممنوعات، أو الإباحية" كما جاء في النقطة الحادية عشرة من اللائحة.

النظافة

تخصص اللائحة عدّة نقاط بهدف الحفاظ على النظافة، منها عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها (النقطة الرابعة) أو البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها (النقطة الخامسة).

وتبلغ غرامة رمي النفايات أرضاً نحو 500 ريال سعودية (نحو 250 يورو).

ويمنع القانون كذلك السياح من الكتابة والرسم على ممتلكات الدولة، مثل وسائل المواصلات العامة أو الجدران، أو وضع الملصقات التجارية من دون الحصول على التراخيص المطلوبة".

أخيراً، ينص القانون على أن إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة والأماكن غير المسموح بها يعتبر مخالفة، لما تترتب على ذلك من مخاطر اندلاع الحرائق.

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