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شاهد: عائلة تأكل حشرات مملحة متنوعة بمذاق شرائح البطاطا بمنطقة ريفية بكوستاريكا

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شاهد: عائلة تأكل حشرات مملحة متنوعة بمذاق شرائح البطاطا بمنطقة ريفية بكوستاريكا

قام عالم الأحياء "فيديريكو بانياغوا" وعائلته بتناول عشاء مليء بأنواع عديدة من الحشرات التي رباها في مزرعته بإحدى المناطق الريفية بكوستاريكا، واصفاً نكهتها برقائق البطاطس. مضيفاً: "يمكنك الجلوس ومشاهدة لعبة كرة القدم والقيام بأي نشاط باستخدام طبق مليء بالحشرات. تتناولها واحدة تلو الأخرى مع كوب من الصودا... سوف تسير الأمور على ما يرام".

أعدت زوجة "بانياغوا"، "غابرييلا سوتو"، وجبتها عن طريق رش الزيت في مقلاة، وأضافت الحشرات التي تربت في المزرعة وكل ما يلزم من الملح، والقليل من الليمون بناءً على طلب الزوج لتعزيز النكهة.

حيث قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) بإحصاء أكثر من 1900 نوع من الحشرات الصالحة للأكل، نظراً لوصف المخلوقات الصغيرة بأنها أشهى الأطعمة المليئة بالفيتامينات والمعادن والطاقة في آسيا وأفريقيا بشكل خاص.

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