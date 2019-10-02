شاهد: حديقة الحيوان برلين تنشر شريطا جديدا لصغيري الباندا منج منج

نشرت حديقة الحيوانات الألمانية برلين لقطات جديدة لصغيري الباندا العملاقة اللذين ولدا في الحديقة الحيوان في 31 أغسطس/ آب الماضي. الصغيران وضعتهما الباندا الصينية المشهورة منج منج البالغة من العمر ست سنوات بعد أن نظمت الحديقة مقابلة بين منج منج وشريكها جياو شنغ للمرة الأولى في أبريل/ نيسان الماضي، ثم جرى تلقيح منج منج صناعيا بهدف زيادة فرص خصوبتها. ولم يتم بعد الإعلان عن جنس الصغيرين.

وتدعم حديقة الحيوان الأم بإستمرار في عملية التربية وقد جندت خبراء من قاعدة تشنغدو للأبحاث للمساعدة خاصة وأن الباندا ذات التوائم لا ترفع عادة سوى واحدا من صغيريها.