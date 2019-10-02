بومبيو: شاركت في المحادثة الهاتفية التي دارت بين ترامب وزيلينسكي

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه كان مشاركا في الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي بات في صلب إجراء لعزل الرئيس الأمريكي.

ويأخذ الديمقراطيون على ترامب طلبه من نظيره الأوكراني أثناء محادثة هاتفية قبل شهرين، التحقيق حول المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي قد يكون منافسه في الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو "كنت مشاركا في الاتصال الهاتفي".

وطلبت ثلاث لجان في الكونغرس رسميا من بومبيو تزويدها الوثائق الضرورية لتحقيقها.

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