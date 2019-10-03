ابتكرت العاصمة الإيطالية روما طريقة مبتكرة للتخفيف من أزمة القمامة في شوارعها وتأثيرها البيئي، حيث أصبح بإمكان مستخدمي المواصلات العامة في المدينة الحصول على بطاقات لركوب مترو الأنفاق مجاناً مقابل كل مجموعة من القوارير البلاستيكية يرسلونها للتدوير عبر آلة موجودة في محطات المترو.

كل قارورة تمنح الراكب ائتماناً بقيمة 5 سنتات وبالتالي 30 زجاجة كافية لتأمين البطاقة الالكترونية التي تكلف 1,50 يورو.

وأطلقت المبادرة الصديقة للبيئة عمدة روما فرجينيا راجي نيابة عن شبكة النقل في المدينة، حيث ستوضع آلات إعادة التدوير في ثلاث محطات مترو لمرحلة اختبار مدتها 12 شهرًا.