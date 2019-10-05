الحرس الثوري يستجوب صحافية روسية بتهمة التجسس لإسرائيل

استدعت روسيا الجمعة السفير الإيراني لدى موسكو بعد اعتقال صحافية روسية في طهران بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية.

وأعلنت طهران عزمها إطلاق سراح الصحافية الروسية في وقت قريب بيد أن مصادر روسية تحدثت عن أن إيران لم تؤكد ذلك رسمياً للسفارة الروسية في طهران.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك إن السفير "استدعي الى الوزارة لكي يوضح سريعا ظروف ما حصل" وللتأكد من أنه يجري احترام حقوق الصحافية يوليا يوزيك.

ولاحقا، قالت الدبلوماسية الروسية في بيان انه خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي ايغور موغولوف اكد السفير ان "يوليا يوزيك اوقفتها قوات الامن لاعطاء معلومات عن مسائل تتعلق بها وسيتم الافراج عنها قريبا".

وبحسب الناطق باسم السفارة الروسية في طهران اندريه غانينكو فان الصحافية البالغة من العمر 38 عاما "متهمة بانها عملت لصالح أجهزة الأمن الاسرائيلية".

وبحسب الصحافي الروسي بوريس فويتسيكوفسكي الذي عرفت عنه وسائل الإعلام بانه زوجها السابق فان يوليا يوزيك أوقفت في طهران في غرفتها في الفندق من قبل الحرس الثوري وأودعت السجن الخميس. ومن المرتقب أن تعقد جلسة استماع في المحكمة السبت.

وقال فويتسيكوفسكي على فيسبوك "إنها تواجه عقوبة بالسجن تصل الى عشر سنوات".

وكانت الصحافية يوزيك عملت مع عدة وسائل إعلام بينها النسخة الروسية من مجلة "نيوزويك" الأميركية. كما الفت كتابا عن مأساة احتجاز الرهائن في بيسلان العام 2004.

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