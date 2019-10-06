حزبا "النهضة" الإسلامي و"قلب تونس" يعلنان تصدرهما في الانتخابات التشريعية

أعلن كل من حزب "النهضة" الإسلامي وحزب "قلب تونس" فوزهما في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم "النهضة" عماد الخميري في مؤتمر صحافي "تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات".

من جهته أكد حاتم المليكي المتحدث باسم الحزب الذي يترأسه نبيل القروي الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي ومرشح للدورة الرئاسية الثانية أنه وحسب "النتائج الأولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم، وهو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان".

هذا وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 41.3 في المئة. وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49 في المئة.

وعقب هذه التصريحات بدأ أنصار الحزبين احتفالات في مقراتهم في العاصمة تونس.

ودعي الأحد أكثر من سبعة ملايين ناخبا لانتخاب برلمان من 2017 مقعدا.

وقال مراقبون إن هذه الانتخابات ستؤدي إلى برلمان مشتت الكتل.

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