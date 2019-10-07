ترامب يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات في تغريدات هجومية

شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوماً حادّاً الأحد على نائب الرئيس السابق جو بايدن، مطالباً المرشّح الأوفر حظاً نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "عائلة بايدن تمّ شراؤها، نقطة على السطر! يجب على وسائل الإعلام المضلّلة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتاً. جو النعس قال إنّه لم يتحدّث أبداً مع الشركة الأوكرانية، ثم ظهرت الصورة التي كان يلعب فيها الغولف مع رئيس الشركة وهانتر" نجل نائب الرئيس السابق.

وأضاف الرئيس الجمهوري "بالمناسبة، أحبّ أن أخوض الانتخابات ضدّ جو بايدن، صاحب نسبة الـ1%، لكنّي لا أظنّ أن هذا سيحدث. جو النعس لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر إلى كل الأموال التي ربّما حصل عليها مع عائلته عن طريق (الابتزاز)، يجب على جو أن ينسحب".

علما بأن ترامب متّهم بالضغط على نظيره الأوكراني، للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن مقابل مساعدات عسكرية لكييف قدرها 400 مليون دولار، في فضيحة أدّت إلى فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً يهدف لعزل الرئيس الأميركي.

وعلى غرار ترامب لجأ بايدن إلى تويتر لشن هجوم مضاد، متهماً الملياردير الجمهوري بأنه "طلب من حكومة أجنبية اختلاق أكاذيب" عنه.

بدورها سخرت الحملة الانتخابية لبايدن من تغريدات ترامب.

وقال أندرو بيتس، المسؤول في حملة بايدن "دونالد ترامب يعرف أنّ أكثر من 70 استطلاعاً - بما في ذلك استطلاعاته الداخلية - أظهرت أنّ جو بايدن سيحقق فوزاً كاسحاً على (ترامب) المصاب بالكذب المرضي" إذا ما تنافسا في الإنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأضاف "من الغريب أن يقول دونالد ترامب إنّه (يحب) أن ينافس جو بايدن، في الوقت الذي (..) حاول فيه ترهيب بلد أجنبي" لدفعه للتحقيق بشأن نائب الرئيس السابق.

وكان بايدن قد نشر السبت مقالاً، في صحيفة واشنطن بوست توعّد فيه ترامب بهزيمة نكراء في انتخابات 2020.

وقال بايدن "في كل يوم، وحتى في كل ساعة على ما يبدو، نجد المزيد من الأدلّة على أنّ الرئيس ترامب يسيء استخدام صلاحياته الرئاسية وأنه غير أهل بالمرّة" لتولّي هذا المنصب.

وأضاف مخاطباً "ترامب وأولئك الذين يسمحون بأفعال استغلال السلطة هذه وجميع جماعات الضغط التي تموّل هجماته ضدّي: اعلموا أنني لن أختفي. لن تدمروني ولن تدمروا عائلتي".

وتابع بايدن متوعداً ترامب "ما أن يأتي تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حتى سأهزمك شرّ هزيمة".

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