دعا السناتور ليندسي غراهام الجمهوري المقرب جدا من الرئيس الأميركي الاثنين دونالد ترامب الى "العودة عن قراره" سحب القوات الأميركية من شمال سوريا معتبرا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

وقال السيناتور الجمهوري في تغريدة "اذا طبقت هذه الخطة" التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد "فسأقدم مشروع قرار الى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار، أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".

وحذر السناتور النافذ عن كارولاينا الجنوبية، من أن قرار ترامب "يضمن عودة تنظيم الدولة الاسلامية" كما أن "التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أميركا".

وكان ترامب قال في وقت سابق انه يريد ترك أطراف النزاع "حل الوضع" بنفسها.

ورغم أنه حليف مقرب لترامب، عارض ليندسي غراهام الإنسحاب الأميركي من سوريا الذي أعلنه البيت الابيض في نهاية السنة الماضية.

والأثنين بدأت القوات الاميركية المنتشرة في شمال سوريا الانسحاب من نقاط قريبة من الحدود التركية، وأعلنت الأمم المتحدة انها "تستعد للاسوأ".

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