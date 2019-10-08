قبرص واليونان ومصر يطالبون تركيا بإنهاء أعمالها "الإستفزازية" في شرق المتوسط

دعت قبرص واليونان ومصر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول تركيا إلى إنهاء "أعمالها الإستفزازية" في التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأدانت الدول الثلاث انتهاك تركيا للمجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجة ما يتعارض مع القانون الدولي كما وأكدت ضرورة زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

صدر هذا البيان عقب انتهاء القمة التي جمعت بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء القبرصي نيكوس أناستاسيادس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي عقده القادة الثلاثة: "بحثنا التطورات في منطقة شرق المتوسط وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف قد ينتج عنها استقطاب دولي وإقليمي وذلك بسبب الممارسات أحادية الجانب التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، والإضرار بمصالح الدول الإقليمية".

وأضاف السيسي "أكدنا أن تحقيق الأمن والإستقرار يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعا ويستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها ومن دونه لا يمكن أن نجني آلية التعاون الثلاثي".

واتهمت اليونان تركيا في يوليو - تموز الماضي بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط ​​من خلال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لقبرص.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إنها رفضت تأكيدات اليونان والاتحاد الأوروبي بأن التنقيب التركي عن الغاز والنفط قبالة قبرص غير شرعي، وقالت إنها أظهرت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وسيطًا محايدًا في مشكلة قبرص.

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