يتواصل موسم جوائز حصاد نوبل في السويد هذه السنة بالإعلان عن الفائز بجائزة الفيزياء لعام 2019.

وقد توقعت صحيفة داغنس نايهيتير السويدية بأن الفائز سيكون من نصيب فريق من الباحثين مختص في علم " ميكانيكا الكمّ" ومكوّن من الأمريكي جون كلاوزر والفرنسي ألان أسبكت وقد يلحق بهما النمساوي أنتون زيلينغر. أما الإذاعة السويدية العامة فقد توقّعت أن يحظى الهولندي رونالد هانسون بالجائزة اعترافا بجهوده في مجال البحث في اختصاص ما يعرف بالتشابك الكمي.

وكانت جائزة نوبل للفيزياء العام الماضي قد كانت من نصيب آرثر أشكين وجيرارد مورو ودونا ستيركلاند على أبحاثهم في مجال اختصاص فيزياء الليزر وتطبيقاتها.