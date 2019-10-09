بيلوسي تتّهم البيت الأبيض بـ"محاولة إخفاء وقائع على نحو غير قانوني"

اعتبرت الرئيسة الديمقراطيّة لمجلس النوّاب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الثلاثاء أنّ رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونغرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، هو "محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني".

وقالت بيلوسي في بيان، إنّ إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو "ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب للضغط على قوى أجنبيّة من أجل التدخّل في انتخابات 2020".

وأبلغ البيت الأبيض في وقت سابق الثلاثاء الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، معتبراً أنّ هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعيّة الدستوريّة.

.@realDonaldTrump, you are not above the law. You will be held accountable. #TruthExposedhttps://t.co/elMCHdLYlK — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 9, 2019

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة بعثها إلى بيلوسي إنّ "تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعيّة الدستوريّة أو أدنى مظاهر الحياد"، مضيفا أنّه في ظل هذه الظروف "لن يسمح الرئيس ترامب لإدارته بالمشاركة في هذا التحقيق المنحاز". واحتجّ البيت الأبيض خصوصاً على عدم إجراء مجلس النوّاب تصويتاً رسميّاً لإطلاق التحقيق.

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وجاء في رسالة سيبولوني "أنتم تُحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأمريكيّين من الرئيس الذي اختاروه بحرّية".

وتابع محامي البيت الأبيض "نأمل، في ضوء الثغرات الكثيرة التي رصدناها في إجراءاتكم، أن تتخلّوا عن جهودكم الحاليّة الباطلة والرامية إلى إطلاق إجراءات العزل، وأن تنضمّوا إلى الرئيس في التركيز على الأهداف الكثيرة التي تهمّ الأمريكيين".