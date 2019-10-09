تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ طفل في الرابعة من عمره بعد أن علق في قضبان نافذة منزل في الطابق الرابع من عمارة بأحد أحياء مدينة ليني بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين. ويبدو أن الصبي تسلق ليطل من النافذة، لكنه فقد التوازن وسقط وعلق رأسه بين القضبان.

ووصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث فور تلقيهم مكالمة هاتفية من جدّ الصبي حيث قاموا بتثبيت حبل أمني على جسم الطفل لمنع سقوطه، بينما قام الجيران بتحضير لحاف أسفل العمارة لاستقبال الطفل في حال سقوطه. واستخدم فريق الإنقاذ جهاز رش هيدروليكي لتوسيع القضبان لإخراج رأس الطفل من بين القضبان.

وأكد الجد أنّ والدا الطفل كانا غائبان عن المنزل لحظة وقوع الحادث، وكان هو يقوم بقيلولة، واستيقظ فجأة على صراخ حفيده واتصل على الفور برجال الحماية المدنية.