وأعلن ترمب موافقته على وقف قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن استمرار وقف إطلاق النار مشروط بموافقة طهران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

في المقابل، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني في طهران "تحقيق نصر عظيم وإجبار الولايات المتحدة على قبول المقترح الإيراني المؤلف من عشر نقاط". وأضاف المجلس أن الاتفاق ينص على تنظيم المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وعلى ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر "محور المقاومة".

وجاء إعلان ترمب بعد طلب تقدمت به باكستان إلى واشنطن يقضي بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لمدة أسبوعين، كما دعت إسلام آباد "الأشقاء" الإيرانيين إلى فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة كبادرة حسن نية.

ميدانياً، يستمر القصف المتبادل بين أطراف الصراع. إذ أعلنت إسرائيل أنها شنت موجة واسعة من الغارات الجوية على أهداف داخل إيران، فيما ردت طهران بإطلاق دفعات من الصواريخ استهدفت مناطق في جنوب إسرائيل.

