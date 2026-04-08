في اليوم الأربعين من الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق مع إيران يمثل "انتصاراً كاملاً وشاملاً" للولايات المتحدة.
وأعلن ترمب موافقته على وقف قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن استمرار وقف إطلاق النار مشروط بموافقة طهران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.
في المقابل، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني في طهران "تحقيق نصر عظيم وإجبار الولايات المتحدة على قبول المقترح الإيراني المؤلف من عشر نقاط". وأضاف المجلس أن الاتفاق ينص على تنظيم المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، وعلى ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر "محور المقاومة".
وجاء إعلان ترمب بعد طلب تقدمت به باكستان إلى واشنطن يقضي بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لمدة أسبوعين، كما دعت إسلام آباد "الأشقاء" الإيرانيين إلى فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة كبادرة حسن نية.
ميدانياً، يستمر القصف المتبادل بين أطراف الصراع. إذ أعلنت إسرائيل أنها شنت موجة واسعة من الغارات الجوية على أهداف داخل إيران، فيما ردت طهران بإطلاق دفعات من الصواريخ استهدفت مناطق في جنوب إسرائيل.
${title}
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ادعاء البيت الأبيض أن لبنان ليس جزءا من وقف إطلاق النار نموذج للتنصل من الاتفاق
الحكومة اللبنانية تعلن يوم غد الخميس حدادا وطنيا على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
اعلن رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، يوم غد الخميس يوم حداد وطني على "ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل"، كما اعلن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في هذا اليوم وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.
وتوجه سلام، بـ"أحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الضحايا خصوصاً متنمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وهو يواصل اتصالاته مع الأشقاء العرب والمسؤولين الدوليين من اجل حشد كلّ طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية".
نائب الرئيس الأمريكي: الأمر يعود لإيران إذا كانت تريد انهيار الهدنة بسبب لبنان
وكالة فارس: إيران أغلقت مضيق هرمز أمام 99% من السفن بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
نائب الرئيس الأمريكي: الإيرانيون ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان وهو ليس كذلك
قاليباف: لم يتم الالتزام بأول بنود المقترح بشأن وقف إطلاق النار بلبنان وهو التزام أشار إليه رئيس وزراء باكستان
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه لم يتم الالتزام بأول بنود المقترح بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وهو التزام أشار إليه رئيس وزراء باكستان.
وأشار قاليباف إلى أنه تم إنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهو الحق الذي تم تضمينه في البند السادس من المقترح الإيراني.
وأضاف أن دخول مسيرة إلى أجواء محافظة فارس يشكل خرقا واضحا لبند حظر أي اعتداء جديد على المجال الجوي الإيراني.
واعتبر قاليباف أنه تم انتهاك الأساس العملي للتفاوض علنا، مؤكدا أنه في هذه الحالة يعد وقف إطلاق نار ثنائي أو مفاوضات أمرا غير منطقي.
April 8, 2026
البيت الأبيض: لم نقل إننا قبلنا بشكل قاطع فرض رسوم لعبور مضيق هرمز والمشروع المشترك هو مقترح طرحه الرئيس
الدفاع المدني اللبناني يُلعن أن الحصيلة الأولية للغارات الاسرائلية اليوم بلغت 254 قتيلاً و1165 جريحاً حتى الآن
البيت الأبيض: ترامب سيواصل مناقشة ملف لبنان مع نتانياهو
ملك الأردن يدعو إلى "وقف الاعتداء الإسرائيلي" على لبنان
دعا ملك الأردن عبد الله الثاني الأربعاء إلى "وقف الإعتداء الإسرائيلي على لبنان" الذي أوقع عشرات القتلى، و"دعم جهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان وأستقراره وسيادته".
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك عبد الله أكد خلال لقاءه عدد من رؤساء الوزراء والمسؤولين السابقين، على "ضرورة وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته"، مشيرا إلى أن "إسرائيل استغلت ظروف المنطقة مجددا لتوسيع الصراع" في الشرق الأوسط.
البحرين تفتح مجالها الجوي بعد إغلاقه بسبب الحرب في الشرق الأوسط
أعادت البحرين فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط قبل نحو شهر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء نقلا عن هيئة الطيران المدني.
وقالت كالة أنباء البحرين "أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات عن إعادة فتح المجال الجوي في أجواء مملكة البحرين، وذلك بعد الإغلاق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة".
الجيش اللبناني يعلن إخلاء جسر حيوي في منطقة صور بعد تهديد اسرائيلي بقصفه
أعلن الجيش اللبناني الأربعاء أنه أخلى جسرا حيويا في جنوب البلاد، بعد ورود "تهديد اسرائيلي باستهدافه"، علما أنه الجسر الأخير الذي يربط بين جنوب نهر الليطاني وشماله في منطقة صور.
عراقجي: على أمريكا الاختيار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل ولا يمكنها الجمع بينهما
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة، مشددا على أن على واشنطن أن تختار بين الالتزام بالهدنة أو الاستمرار في الحرب عبر إسرائيل.
وأشار عراقجي إلى أن العالم يشاهد ما يجري في لبنان، معتبرا أن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة، وسط ترقب دولي لما إذا كانت ستلتزم بتعهداتها.
The Iran–U.S. Ceasefire terms are clear and explicit: the U.S. must choose—ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 8, 2026
The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the U.S. court, and the world is watching whether it will act on its commitments. pic.twitter.com/2bzVlHFKgi
الخارجية الإيرانية: نحذر من العواقب الوخيمة لأعمال إسرائيل الإجرامية بحق الشعب اللبناني
القناة 12 الإسرائيلية: الجبهة الداخلية ترفع القيود المفروضة وتستثني المناطق الشمالية
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: البيت الأبيض لا يشعر بقلق من أن يؤدي الوضع في لبنان لانهيار وقف إطلاق النار مع إيران
أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول أميركي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار قضية لبنان خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبيل إعلان وقف إطلاق النار.
وأضاف الموقع، نقلا عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي، أن ترمب ونتنياهو اتفقا خلال المكالمة على إمكانية استمرار القتال في لبنان.
وأشار أكسيوس، نقلا عن مسؤول أميركي، إلى أن البيت الأبيض لا يشعر بقلق من أن يؤدي الوضع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار مع إيران.
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان دان الخروق باستهداف جزيرتي لاوان وسيري وأكد أن طهران سترد بحزم على أي اعتداء
أفادت الرئاسة الإيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد، خلال اتصال مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أن قبول وقف إطلاق النار يعكس نهج طهران المسؤول.
وأشار بزشكيان إلى ضرورة أن تضغط دول المنطقة والعالم على المعتدين لمنع تكرار عدوانهم، مؤكدا أن نهج طهران المسؤول مشروط بالتزام الأطراف الحقيقي بالوفاء بتعهداتها.
ودان بزشكيان الخروق التي تمثلت باستهداف جزيرتي لاوان وسيري، مؤكدا أن طهران سترد بحزم على أي اعتداء.
حزب الله: مجازر اليوم كما كل الاعتداءات والجرائم الوحشية تؤكد على حقنا الطبيعي والقانوني بمقاومة الاحتلال
أشار حزب الله في بيان الى انه "بحقده الأعمى وإجرامه المعهود ووحشيته اللامتناهية، التي أصبحت طبيعة متأصلة لديه، ارتكب الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة مجازر متنقلة بحق المدنيين الآمنين، مستهدفًا بعشرات الغارات الوحشية المناطق المدنية في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، وفي صيدا والجنوب والبقاع، وموقعًا مئات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ".
واعتبر ان "هذا العدوان الهمجي الذي يمثل في كل محطة من محطاته جرائم حرب موصوفة وجرائم إبادة جماعية باستهدافه أماكن مدنية مكتظة وأسواق ومحلات تجارية في ساعات الذروة، ليس إلا محاولة يائسة للانتقام من المواطنين المدنيين بعد فشل كل محاولات كسر هذا الشعب الأبي وإخضاعه، حيث أثبت أهلنا الشرفاء وأبناء البلد أن وحشية العدوان لم تزدهم إلا صمودًا وثباتًا وتمسكًا بخيار المقاومة، مهما قدموا من تضحيات جسام"، على حد تعبيره.
ورأى الحزب أن "هذا الإجرام المتفلت هو تعبير واضح عن الخيبة التي مُني بها العدو بعد فشله الذريع في تحقيق أي من أهدافه ومخططاته على مختلف الجبهات، وبعد أن وجد نفسه محاصرًا بحقيقة هزيمته، وعاجزًا ومكبلًا عن تغيير المعادلات التي فرضها صمود شعبَي إيران ولبنان، وتعبير عن حالة الانهيار والتخبط والارتباك التي يعيشها هذا الكيان المأزوم وجيشه المهزوم".؟
وشدد الحزب على أن هذه الدماء لن تذهب هدرًا، وأن "مجازر اليوم كما كل الاعتداءات والجرائم الوحشية، تؤكد على حقنا الطبيعي والقانوني بمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه، وستزيدنا إصرارًا على المقاومة والمواجهة".
وكالة مهر عن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: نحضر لرد قاس على جرائم إٍسرائيل الوحشية في لبنان
ترامب: يجري تداول اتفاقات وقوائم ورسائل صادرة عن أشخاص لا يمتون بأي بصلة للمفاوضات الجارية بيننا وإيران
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اتفاقات وقوائم ورسائل يجري تداولها صادرة عن أشخاص لا يمتون بأي صلة للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار ترمب إلى أنه لا توجد سوى مجموعة واحدة من النقاط الجوهرية تحظى بموافقة الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها خلف الأبواب المغلقة.
وول ستريت جورنال عن مصادر: إيران أبلغت الوسطاء أنها قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح مضيق هرمز
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر، أن إيران أبلغت الوسطاء أنها قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح مضيق هرمز.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن المصادر نفسها، أن إيران حذرت من أنها ستواصل هجماتها على إسرائيل والمنطقة في حال استمر استهداف لبنان وإيران.
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة تلة الخياط في العاصمة اللبنانية بيروت
خارجية إسرائيل: رئيس لبنان ورئيس وزرائه لا يخجلان من مهاجمتنا لقيامنا بما كان يجب عليهما فعله وهو ضرب حزب الله
اتهمت وزارة الخارجية الاسرائيلية رئيس لبنان ورئيس حكومته بعدم الخجل من مهاجمة اسرائيل "لقيامها بما كان يجب عليهما فعله وهو ضرب حزب الله".
واشارت الخارجية الاسرائيلية الى ان "وزراء حزب الله لا يزالون يشغلون مناصب في الحكومة اللبنانية ولا يزال السفير الايراني في بيروت".
واضافت ان "في حال كان رئيس لبنان ورئيس حكومته عاجزين عن التحرك ضد حزب الله، فعلى الاقل يجب الا يقفا في طريقنا".
وول ستريت جورنال: إيران تُبلغ الوسطاء أن اجتماع إسلام آباد مشروط بوقف إطلاق النار في لبنان
وحدة إدارة الكوارث في لبنان نشرت أرقاما ساخنة للإبلاغ عن مفقودين بعد غارات بيروت
نيويورك تايمز عن مسؤول بالبيت الأبيض: خطة السلام التي نشرتها إيران ليست الخطة التي اعتبرها ترامب أساسا للتفاوض
وزارة الصحة اللبنانية تؤكد مقتل 87 شخصا وجرح 700 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية اليوم
بي بي إس عن ترامب: لبنان لم يدرج ضمن الصفقة بسبب حزب الله وهذا قتال منفصل سيتم التعامل معه أيضا
رئيس الوزراء الباكستاني: انتهاكات وقف إطلاق النار تقوض روح عملية السلام
رئيس وزراء باكستان:
-نأمل أن تساعد المحادثات الأمريكية الإيرانية بتحويل وقف إطلاق النار الهش لوقف دائم
-الهدنة بين واشنطن وطهران خطوة أولى نحو سلام أوسع
- انتهاكات وقف إطلاق النار تقوض روح عملية السلام
Violations of ceasefire have been reported at few places across the conflict zone which undermine the spirit of peace process. I earnestly and sincerely urge all parties to exercise restraint and respect the ceasefire for two weeks, as agreed upon, so that diplomacy can take a…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 8, 2026
تسنيم عن مصدر مطلع: إيران ستنسحب من اتفاق وقف إطلاق النار في حال استمر خرق إسرائيل له بمهاجمة لبنان
رئيس الوزراء الباكستاني: وفدان من الولايات المتحدة وإيران يصلان باكستان يوم الجمعة
رويترز عن مصدر: خط أنابيب النفط السعودي المتجه إلى البحر الأحمر تعرض لهجوم إيراني والأضرار قيد التقييم
وكالة فارس: إيران تضع اللمسات الأخيرة على رد محتمل بعد خروقات وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في لبنان
أفاد مصدر أمني عسكري مطلع لوكالة "فارس" أن إيران تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ عملية رد تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، وذلك في ظل ما وصفه باستمرار خرق وقف إطلاق النار المؤقت من جانب إسرائيل في لبنان.
وأوضح المصدر أن هناك توجها متزايدا في طهران يرى أن استمرار الهجمات رغم الاتفاق على مختلف الجبهات قد يشير إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على ضبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو إلى أن القيادة المركزية الاميركية منحت إسرائيل هامشا للتحرك.
الخارجية الإيرانية: عراقجي يناقش انتهاك وقف إطلاق النار في إيران ولبنان في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق باتجاه كريات شمونة وسقوط آخر في منطقة مفتوحة
الجيش الإسرائيلي: حزب الله غادر معاقله في الضاحية وتموضع في شمال بيروت وفي المناطق المختلطة بالمدينة
#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف: حزب الله غادر معاقل الإرهاب في الضاحية والتموضع نحو شمال بيروت وإلى المناطق المختلطة في المدينة— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2026
🔸في الفترة الأخيرة رصد جيش الدفاع أن حزب الله الإرهابي بدأ بمغادرة المعاقل الشيعية في الضاحية والتموضع نحو شمال بيروت وإلى المناطق المختلطة في المدينة.… pic.twitter.com/LLwItO9l7F
نقيب الأطباء في بيروت ناشد الأطباء التوجه إلى المستشفيات لتقديم المساعدة
ناشد نقيب الأطباء في بيروت الياس شلالا، "جميع الأطباء وكل ضمن اختصاصه التوجه إلى المستشفيات، لتقديم المساعدة بعد العدد الكبير من الإصابات التي وقعت جراء الغارات، لأداء واجبهم الطبي والإنساني".
وزير الدفاع الإسرائيلي: مئات من عناصر حزب الله تعرضوا لهجوم مفاجئ على مقارهم في بنان في أكبر ضربة
أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "المئات من عناصر حزب الله تعرضوا لهجوم مفاجئ على مقارهم في لبنان في أكبر ضربة".
وأشار إلى أنه "حذرنا نعيم قاسم من أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لمهاجمته إسرائيل نيابة عن إيران وسيأتي الدور عليه"، لافتاً إلى أنه "أصررنا على فصل الحرب مع إيران عن القتال في لبنان من أجل تغيير الواقع وإزالة التهديدات لشمال إسرائيل".
الصليب الأحمر اللبناني: 100 سيارة إسعاف تعمل حاليا على نقل المصابين جراء الغارات إلى المستشفيات
وزير الحرب الأميركي: واشنطن ستستولي على اليورانيوم إذا لم تتخلّ عنه طهران
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف: يتعين التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان واستمرار الهجمات سيزيد الوضع تعقيدا وستكون له عواقب وخيمة
القناة 12 الإسرائيلية: من بين الاستهدافات في لبنان مقر الطوارئ للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مع احتمال عدم وجوده في المكان
בין המטרות בלבנון: מפקדת החירום של מזכ"ל חיזבאללה, החשש - ייתכן שלא נכח במקוםhttps://t.co/jb9u5bNcbe pic.twitter.com/FLmdQLvQR9— החדשות - N12 (@N12News) April 8, 2026
وزير الصحة اللبناني لرويترز: المستشفيات في بلدنا مكتظة بالضحايا
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الصحة اللبناني قوله إن المستشفيات في لبنان مكتظة بالضحايا جراء الغارات المتواصلة على البلاد.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنواصل الهجوم ضد حزب الله بلا هوادة ولن نتنازل عن أمن سكان الشمال
#عاجل رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، خلال لحظات شن الضربات في لبنان من غرفة القيادة في سلاح الجو: سنواصل ضرب حزب الله الإرهابي وسنستغل كل فرصة - لن نساوم على أمن سكان الشمال. سنواصل الغارات دون توقف— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2026
(صور رئيس الأركان يشرف مع قادة الأركان العام على الضربات في لبنان من مقر سلاح… pic.twitter.com/8AVTU49wdb
وزير الحرب الأمريكي: إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار
وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث:
- إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار.
- إيران تلقت هجوما عسكريا ساحقا وحققنا كل الأهداف حسب الخطط التي رسمت في اليوم الأول.
- إيران لم تعد تمتلك أي دفاعات جوية ونحن نسيطر على أجوائها.
- دمرنا مصانع الصواريخ الإيرانية بشكل كامل.
- أنهينا القاعدة الصناعية للدفاعات الجوية الإيرانية.
الصليب الأحمر اللبناني: الإصابات بالغارات على لبنان كثيرة والوضع صعب ونقوم بكل ما نستطيع القيام به لإنقاذهم
ترامب يلوّح برسوم على داعمي تسليح إيران ويؤكد منع تخصيب اليورانيوم
لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الدول التي تزود إيران بالأسلحة، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحد من تدفق السلاح إلى طهران.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون مع إيران على إخراج المواد النووية التي دُفنت نتيجة الضربات التي وقعت في صيف عام 2025، في إطار معالجة تداعيات تلك الهجمات على البرنامج النووي الإيراني.
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم" في إيران، مؤكداً تمسك واشنطن بهذا الموقف في أي ترتيبات مستقبلية.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستبحث مع إيران ملفي العقوبات والرسوم الجمركية خلال المرحلة المقبلة، في سياق المفاوضات الجارية بين الجانبين.
غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بيروت والضاحية والجنوب والبقاع والهرمل
ترامب: نحن وإيران سنزيل جميع الغبار النووي المدفون
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران ستعملان على إزالة ما وصفه بـ"الغبار النووي المدفون"، في إشارة إلى معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف ترامب أن إيران شهدت "تغييرًا مفيدًا للغاية في نظام الحكم"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التغيير.
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم"، في تأكيد على موقف واشنطن الرافض لامتلاك طهران قدرات تخصيب نووي.
الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما هو الأعنف بلبنان منذ بدء العملية استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق
بلومبرغ: لم يطرأ تغيير على حركة الملاحة في هرمز
بلومبرغ عن بيانات ملاحية:
لم يطرأ تغيير يذكر على حركة الملاحة في مضيق هرمز اليوم
800 سفينة عالقة منذ الحرب في مضيق هرمز
غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة صور والضاحية الجنوبية لبيروت
أردوغان: نأمل تنفيذ الاتفاق دون استفزازات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بشكل كامل على الأرض، وعدم إفساح المجال لأي استفزازات أو أعمال تخريب.
الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون للرد إذا ارتكب العدو مجددا أي أخطاء في حساباته
إسبانيا: وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان
قال وزير الخارجية الإسباني إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه اليوم في الشرق الأوسط يجب أن يشمل لبنان.
طهران: استهداف الإمارات والكويت بعد استهداف منشآت نفطية إيرانية
قال التلفزيون الإيراني إن هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت الإمارات والكويت بعد استهداف منشآت نفطية في جزيرة لاوان.
حزب الله يدعو لعدم التوجه إلى البلدات في الجنوب والبقاع
دعا حزب الله السكان في لبنان إلى عدم التوجه إلى البلدات المستهدفة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل إعلان وقف إطلاق النار.
وأضاف الحزب أن "العدو يسعى إلى الهروب من صورة هزيمته وقد يلجأ إلى محاولات غدر ليوحي بتحقيق إنجاز لم ينله في الميدان"، على حد قوله.
سوريا تفتح مجالها الجوي
قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا إنه جرى إعادة فتح جميع الممرات الجوية واستئناف العمل في مطار دمشق.
تركيا ترحب بوقف إطلاق النار
قالت الخارجية التركية إن وزير الخارحية هاكان فيدان أعرب في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي عن ترحيب أنقرة بوقف إطلاق النار.
الداخلية الإماراتية: نتعامل مع تهديد صاروخي
قالت الداخلية الإماراتية إن دفاعاتنها الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي.
الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديـد صاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة.— وزارة الداخلية (@moiuae) April 8, 2026
Air defense systems are currently dealing with a missile threat. Please remain in a safe place and follow warnings and updates on the official channels. pic.twitter.com/CbJ93pGOkn
لجنة تحقيق أممية: الحرب مع إيران صرفت الانتباه عن زيادة انتهاكات إسرائيل
لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة:
- إعلان وقف إطلاق نار خطوة أولى نحو إنهاء الأعمال العدائية بالمنطقة.
- الحرب مع إيران صرفت الانتباه عن زيادة انتهاكات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.
بازشكيان: وقف إطلاق النار ثمرة دماء قائدنا الشهيد خامنئي
الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان:
- وقف إطلاق النار بقبول المبادئ العامة التي نرغب بها كان ثمرة دماء قائدنا الشهيد خامنئي.
- سنبقى من الآن فصاعدا متحدين سواء في الساحة الدبلوماسية أو ساحة الدفاع.
رئيس الوزراء اللبناني: نمر حرب مدمرة فرضت علينا
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان يمر بحرب مدمرة فٌرضت عليه سببت خسائر بشرية واقتصادية تهدد مستقبل أجيال.
غروسي يرحب بالعودة للدبلوماسية للتفاوض
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن رئيس الوكالة رافائيل غروسي يرحب بالعودة للدبلوماسية للتفاوض على تسوية تشمل برنامج إيران النووي.
قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار
الخارجية القطرية:
- دولة قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
- تؤكد قطر ضرورة البناء على وقف إطلاق النار بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.
- نعرب عن تقدير دولة قطر لجهود باكستان لكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة.
- نؤكد أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار.
- نشدد على ضرورة أن تبادر إيران إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار.
- نشدد على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي.
السيسي: ندعو إلى الانخراط بجدية في المباحثات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:
- نثمن قرار ترمب في الإصغاء إلى صوت العقل وندعو كافة الأطراف إلى الانخراط بجدية في المباحثات.
- نجدد التأكيد على دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة فى هذه الظروف الدقيقة.
المنظمة البحرية الدولية: نطالب بآلية لضمان أمن العبور بهرمز
قالت المنظمة البحرية الدولية إنها تطالب بآلية لضمان أمن العبور في مضيق هرمز.
لافروف: نريد حلا سلميا للوضع في الشرق الأوسط
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
- نسعى إلى تهدئة في الشرق الأوسط تشمل إيران.
- نريد حلا سلميا للوضع في الشرق الأوسط يقوم على توازن المصالح.
مسؤول إسرائيلي: واشنطن نسّقت وقف النار مسبقًا مع إسرائيل
أ. ب عن مسؤول إسرائيلي:
- الولايات المتحدة نسقت وقف إطلاق النار مع إسرائيل مسبقا.
- الشروط الخاصة بالمفاوضات أهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
أ. ب عن مسؤول مشارك في المفاوضات:
- لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
الجيش الإيراني يحذّر من اعتداء ويتوعد برد صارم
قال قائد الجيش الإيراني إن أي اعتداء على أراضي الإيرانية سيواجه برد صارم ومدمر يفشل مؤامرات العدو ويجعله يندم.
إسبانيا تعتبر أن "من غير المقبول" مواصلة إسرائيل الحرب في لبنان
اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء أن "من غير المقبول" أن تواصل إسرائيل الحرب في لبنان بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال ألباريس في تصريح لإذاعة RNE "من غير المقبول أن تستمر حرب إسرائيل، وغزوها لبلد ذي سيادة مثل لبنان".
وفي منشور على منصة إكس وصف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الهدنة في إيران بأنها "أنباء سارة".
الرئاسة العراقية: وقف إطلاق النار تطور مهم
رحّبت الرئاسة العراقية بإعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وقالت إنها وتعده تطورا مهما من شأنه تهدئة توتر المنطقة.
تسنيم عن مصدر: لم يتم بعد تحديد رئيس فريق التفاوض الإيراني
تسنيم عن مصدر:
- لم يتم بعد تحديد رئيس فريق التفاوض الإيراني خلافا لبعض التقارير الإعلامية.
- أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي والحكومة ومسؤولون آخرون يدرسون كل جوانب المفاوضات.
الجيش الإسرائيلي: نواصل القتال والعمليات البرية ضد حزب الله
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الجيش:
- تمكنا من احتواء النيران في إيران ونواصل القتال ضد حزب الله في لبنان.
- الجيش يستكمل هجماته في لبنان وأنهى سلسلة هجمات في إيران الليلة.
- نفذنا هجمات مكثفة على مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية الليلة للحد من نطاق إطلاقها.
- نلتزم بوقف إطلاق النار مع إيران مع البقاء في جاهزية عالية للرد على أي خرق.
- نواصل القتال والعمليات البرية ضد حزب الله في لبنان
- نفذنا الليلة هجمات على بنى تحتية إنتاجية مركزية تابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق.
رئيس المجلس الأوروبي: أرحب بإعلان وقف إطلاق النار
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا:
- أرحب بإعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وأحث كل الأطراف على الالتزام ببنوده.
- يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم الجهود المبذولة ويبقى على اتصال وثيق مع شركائه في المنطقة.
- أشكر باكستان وجميع الأطراف الأخرى التي ساهمت في تيسير هذا الاتفاق.
I welcome the announcement by the United States and Iran of a two-week ceasefire. I urge all parties to uphold its terms in order to achieve sustainable peace in the region.— António Costa (@eucopresident) April 8, 2026
The EU stands ready to support ongoing efforts and remains in close contact with its partners in the…
نائب الرئيس الإيراني: العالم بدأ عهد إيران
نقل التلفزيون الإيراني عن نائب الرئيس الإيراني قوله إن العالم رحب اليوم بقطب القوة الجديد وبدأ عهد إيران.
الخارجية المصرية: تعليق العمليات العسكرية في المنطقة فرصة "بالغة الأهمية" للدبلوماسية
رحبت مصر الاربعاء بإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب التوصل الى وقف لاطلاق النار مع ايران يستمر اسبوعين.
وقالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العطي اعرب خلال اتصال هاتفي بالموفد الاميركي ستيف ويتكوف فجر الاربعاء عن "التقدير البالغ لهذه الخطوة الاميركية الهامة لاعطاء الدبلوماسية الفرصة والعمل على بدء عملية جدية للتفاوض بين الجانبين الاميركي والايراني".
واعتبرت الخارجية أن "تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة اسبوعين يعد تطورا ايجابيا هاما نحو تحقيق التهدئة المنشودة (...) ولإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء".
ماكرون: وقف إطلاق النار مع إيران "جيد جدا" ويجب أن يشمل لبنان
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إعلان وقف إطلاق النار في إيران بأنه "أمر جيد جدا"، ودعا إلى احترامه التام "في الأيام والأسابيع المقبلة" بغية التفاوض مع طهران في شأن كل القضايا الأمنية العالقة، مطالبا بأن يشمل "بالكامل" لبنان.
وقال في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع "ننتظر، في الأيام والأسابيع المقبلة، احتراما تاما لوقف إطلاق النار احتراما كاملا في كل أنحاء المنطقة، وأن يتيح عقد مفاوضات تتيح تسوية دائمة للقضايا النووية والبالستية والإقليمية المرتبطة بإيران، وهو ما دأبت فرنسا على الدعوة إليه منذ 2018".
وأضاف "ما نتمناه هو ضمان شمول وقف إطلاق النار بالكامل لبنان" على المدى الطويل.
وكالة إيسنا: المقترح الإيراني يشمل ملف العقوبات
قالت وكالة إيسنا إن المقترح الإيراني يشمل ملف العقوبات ولا يقتصر على البرنامج النووي والأمن الإقليمي.
العراق يعلن فتح الأجواء وكل مطارات البلاد
قال رئيس سلطة الطيران المدني في العراق فتح الأجواء وكل مطارات البلاد بدءا من اليوم.
كلاس تشيد بالاتفاق وتدعو لفتح مضيق هرمز
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس:
- اتفاق وقف إطلاق النار بإيران فرصة لوقف إطلاق الصواريخ وعودة الملاحة.
- الاتفاق يتيح فرصة ماسة لتهدئة التهديدات ووقف إطلاق الصواريخ وإفساح المجال أمام الدبلوماسية.
- يجب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
- تحدثت مع وزير الخارجية الباكستاني وشكرته على تأمين هذا الاتفاق المبدئي .
- يجب أن يبقى باب الوساطة مفتوحا إذ لا تزال الأسباب الجذرية للحرب قائمة دون حل.
وزير الخارجية العماني: المفاوضات الجادة ضرورية الآن
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي:
- لقد تراجع العالم مؤقتا عن مواجهة الكارثة لكن لا مجال للتهاون.
- المفاوضات الجادة ضرورية الآن لتحقيق سلام دائم وندعم هذا المسعى.
For now the world has stepped back from disaster. But there’s no room for complacency. Serious negotiations now required for lasting peace. Oman will support this work for the vital and urgent purpose of strong and enduring regional security. https://t.co/TjFP8TBDIX— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) April 8, 2026
قطر: توجيه رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
الخارجية القطرية:
- توجيه رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني.
- أكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات من قبل إيران هي ذات طابع مدني بحت ويشكل استهدافها خرقا سافرا من جانب إيران لاتفاقيات جنيف.
- شددت الرسالتان على أنه " تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل إيران المسؤولية الدولية بما يجعلها ملزمة بحسب ما يقتضيه الحال بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر.
قطر توجه رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة) إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 8, 2026
نيويورك | 8 أبريل 2026
وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة)، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة،…
الجيش اللبناني يدعو للتريث في العودة لبلدات الجنوب
دعا الجيش اللبناني المواطنين للتريث في العودة لبلدات الجنوب وعدم الاقتراب من المناطق التي توغل فيها الاحتلال.
وزيرة بريطانية: ستارمر يتوجه اليوم إلى الشرق الأوسط
قالت وزيرة بريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر يتوجه اليوم إلى الشرق الأوسط للقاء الحلفاء ودعم وقف إطلاق النار في إيران.
وأوضحت أن لندن تبذل قصارى جهدنا لضمان أن يصبح هذا الاتفاق دائما، مشيرة إلى أن بريطانيا تلعب دورا رائدا في جمع نحو 40 دولة لدراسة التحدي الذي نواجهه في المضيق وكيفية ضمان فتحه بأسرع وقت ممكن لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
يديعوت أحرونوت: لا تغيير حتى الآن في عمل مطار بن غوريون
قالت "يديعوت أحرونوت" إنه لا تغيير حتى الآن في عمل مطار بن غوريون رغم إعلان ترمب وقف إطلاق النار.
وقالت إن وزيرة المواصلات تدرس توسيع التسهيلات وزيادة الرحلات.
موسكو: ساهمنا التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:
- سياسة الاعتداء العدواني منيت بهزيمة.
- روسيا ساهمت في التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط تستند إلى القانون الدولي والمصالح الوطنية والاعتبارات الإنسانية.
- رفض روسيا دعم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز حال دون استخدام مجلس الأمن لأغراض خبيثة.
بلومبرغ: انخفاض العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 20%
أكدت بلومبرغ انخفاض العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 20% مسجلة أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب.
الأمن القومي الإيراني: نحتاج صمود الشعب وحكمة المسؤولين
قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا زلنا بحاجة الى صمود الشعب وحكمة المسؤولين بالاضافة الى الحفاظ على الوحدة والتضامن بين الشعب حتى يتم الإنتهاء من تفاصيل هذا النصر الذي تحقق.
زعيم المعارضة في إسرائيل: وقف إطلاق النار مع إيران "كارثة سياسية"
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد الأربعاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ووصفه بأنه "كارثة سياسية غير مسبوقة"، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب.
وقال لبيد عبر حسابه على منصة إكس "لم تحدث كارثة سياسية كهذه في تاريخنا كله. لم تكن إسرائيل حتى بالقرب من طاولة (المفاوضات) عندما تم اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمننا القومي".
وأضاف "الجيش نفذ كل ما طُلب منه، والجمهور أظهر صلابة مذهلة، لكن نتانياهو فشل سياسيا واستراتيجيا، ولم يحقق أيا من الأهداف التي وضعها بنفسه".
לא היה אסון מדיני כזה בכל תולדותינו. ישראל לא היתה אפילו ליד השולחן כשנעשו החלטות הנוגעות לליבת הבטחון הלאומי שלנו.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 8, 2026
הצבא ביצע את כל מה שביקשו ממנו, הציבור הציג חוסן מדהים, אבל נתניהו נכשל מדינית, נכשל איסטרטגית, לא עמד באף אחת מהמטרות שהוא בעצמו הציב.
ייקח לנו שנים לתקן את…
سي إن إن عن بيانات الشحن: حركة محدودة في مضيق هرمز
نقلت "سي. إن. إن" عن بيانات الشحن تأكيدها وجود حركة محدودة في مضيق هرمز بعد مرور أكثر من 6 ساعات على إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار.
وقبل ساعات أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المقترح الإيراني يتضمن بروتوكولاً للمرور الآمن عبر مضيق هرمز. كما استعرض المقترح الذي قدمته طهران المطالب الإيرانية برفع العقوبات، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.
انخفاض سعر خام نفط برنت إلى ما دون 96 دولارا
قالت وكالة أسوشيتد برس إن سعر خام نفط برنت انخفض إلى ما دون 96 دولارا بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لأسبوعين.
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لا يشمل لبنان
أعلنت إسرائيل الأربعاء أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "لا يشمل لبنان" الذي أصبح جزءا من الحرب في الشرق الأوسط بعدما شن حزب الله المدعوم من طهران هجمات على إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان".
ويتناقض هذا البيان مع إعلان سابق لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أدى دور الوسيط في التوصل إلى الهدنة والذي قال إن وقف إطلاق النار يشمل "كل مكان بما في ذلك لبنان".
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب نسقت مع واشنطن قبل هدنة إيران
قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن تل أبيب نسقت مع واشنطن قبيل الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين مع إيران.
وزعم المسؤول أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز من دون تلبية أي من مطالبها مسبقا، بما في ذلك إنهاء دائم للحرب، والحصول على تعويضات، ورفع العقوبات، وفقا لبيان مكتوب.
وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أبلغت إسرائيل بأنها ستواصل التمسك بمطالبها التفاوضية، بما في ذلك إزالة جميع المواد النووية من إيران، وإنهاء تخصيب اليورانيوم، والقضاء على تهديد الصواريخ الباليستية.
وأكد المسؤول أن هذه الأهداف مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
هآرتس: إسرائيل قلقة إزاء الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران
نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أن إسرائيل وافقت وستلتزم بوقف إطلاق النار، لكنها قلقة إزاء الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران.
ترمب: قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط
الرئيس الأميركي دونالد ترمب:
- يوم عظيم من أجل السلام العالمي وإيران ترغب في تحقيق ذلك.
- الولايات المتحدة ستقوم بتقديم المساعدة في ما يتعلق بحركة الملاحة المتراكمة في مضيق هرمز.
- إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمار.
- الساحة ستشهد الكثير من التحركات الإيجابية وسيتم جني أموال طائلة.
- سنقوم بتخزين إمدادات من شتى الأنواع وسنبقى متربصين في الجوار لضمان سير الأمور على ما يرام.
- قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط تماما كما نشهده في الولايات المتحدة.
- الولايات المتحدة ستساعد في تخفيف الازدحام في مضيق هرمز.
ترمب: سنساعد في إنهاء اضطرابات الملاحة بهرمز
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء الاضطرابات بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من اتفاق واشنطن وطهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وكتب ترمب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "ستساعد الولايات المتحدة الأميركية في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز".
وأضاف "ستكون هناك إجراءات إيجابية كثيرة! وستُجنى أموال طائلة. ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار".
رئيس وزراء ماليزيا يدعو لترجمة مقترح طهران لاتفاق شامل
رحّب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعيًا إلى إحلال سلام دائم في المنطقة.
قال أنور في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ المقترح الإيراني المُكوّن من 10 نقاط لإنهاء الحرب يتعي!ن أن "يُحوّل إلى اتفاق سلام شامل، ليس لإيران فحسب، بل للعراق ولبنان واليمن أيضًا".
غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل من أجل تحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط.
وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة يُرحّب بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين من جانب الولايات المتحدة وإيران".
وأضاف أنّ غوتيريش "يدعو جميع أطراف النزاع الحالي في الشرق الأوسط إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والتزام بنود وقف إطلاق النار من أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم وشامل في المنطقة".
العراق يعلن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 رجال أمن بهجمات على بغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 رجال أمن، جراء سقوط صواريخ وضربات جوية على العاصمة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان، إنّ ضابطًا برتبة نقيب وأربعة منتسبين لها أُصيبوا أثناء تواجدهم ضمن نقطة تفتيش أمنية في منطقة سبع البور التابعة لناحية التاجي شمال غربي بغداد، جراء قصف جوي على معسكر لقوات الحشد الشعبي بالقرب منهم.
وأضافت أنّ شخصين قُتلا إثر سقوط مقذوف على منزل في شارع المنظمة بحي العامرية غربي بغداد.