احتشد المئات من الناشطاء المدافعين عن حقوق المثليين اليوم الثلاثاء خارج المحكمة العليا في الولايات المتحدة أثناء المرافعات في القضية المتعلقة بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً. وكانت إحدى أهم القضايا التي تم مناقشتها هي قضية جيرالد بوستوك وأيمي ستيفنز، وانتظر المتظاهرون الإجابة عن السؤال التالي، وما إذا كان أرباب العمل أحرارا في طرد الموظفين لأنهم مثليون جنسياً أم متحولون جنسياً. وبوستوك هو منسق سابق لخدمات رعاية الطفل في ولاية جورجيا، تم فصله من عمله بعد انضمامه إلى اتحاد للكرة اللينة للمثليين. وستيفنز هي امرأة متحولة جنسياً تم فصلها من منصبها كمتعهدة جنازات في ولاية ميشيغان بعد أن كشفت عن خطتها إجراء عملية التحول من ذكر إلى أنثى.