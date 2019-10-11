شاهد: الهند تستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في "المدينة الحجرية"

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الهند يوم الجمعة لحضور "قمة غير رسمية" مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتهدف الزيارة إلى تهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وهبط الزعيم الصيني في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم في تشيناي جنوب البلاد، وتدوم زيارته يومين يقوم فيها المسؤولين باجتماعات ومحادثات حول قضايا ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والعالمية.

ومن غير المنتظر أن تنتهي القمة المنعقدة في مامالابورام الهندية المعروفة بمعابدها ومنحوتاتها الحجرية، بإعلان عن بيان مشترك أو توقيع اتفاقيات.