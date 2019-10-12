المرصد السوري: مقتل ثلاثين مدنيا في شمال شرق سوريا منذ بدء العملية العسكرية التركية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن ثلاثين مدنياً قنلوا في مناطق شمال شرق سوريا منذ بدء العملية العسكرية التركية.

من ناحيتها قالت الإدارة الذاتية للأكراد في شمال شرق سوريا السبت إن نحو مئتي ألف شخص نزحوا بسبب القتال الدائر بين قوات الحماية الكردية والجيش التركي والموالين له من الجيش الوطني السوري في اليوم الرابع من الحملة العسكرية التركية التي أطلق عليها الرئيس رجب طيب إردوغان "نبع السلام".

وأضافت الإدارة الذاتية في بيانها السبت أن الهجوم التركي تسبب في موجات نزوح كبيرة من ديريك المعروفة أيضا "المالكية" التابعة لمحافظة الحسكة بين الحدود العراقية وصولاً إلى مدينة كوباني "عين العرب" على طول نحو 400 كيلومتر.

كانت الأمم المتحدة قدرت الجمة أن مئة ألف نازح غادروا بيوتهم شمال سوريا منذ بدء العملية العسكرية التركية الأربعاء الماضي.