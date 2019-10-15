شاهد: فعاليات سباق بريدجستون "للسيارات الشمسية" في أستراليا

انطلق نحو 40 فريق سباق من نحو 20 دولة حول أستراليا في أسرع سباق عالمي للسيارات العاملة بالطاقة الشمسية.

ويمتد سباق بريدجستون "وورلد سولار تشالنج" على مسافة 3 آلاف كيلومتر ويعتبر أحد أعرق سباقات سيارات الطاقة الشمسية ويقام كل عامين، انطلقت نسخته الأولى عام 1987 وتكمن فكرته بإكمال السيارات التي تعمل بقوة 1000 واط رحلة من داروين إلى أديلايد في 50 ساعة.

الفرق المؤلفة من طلاب من بلدان تشمل على سبيل المثال لا الحصر أستراليا والسويد وهولندا واليابان والولايات المتحدة، يجب أن تكون مكتفية ذاتياً، وتسافر كل يوم قدر الإمكان حتى الساعة 5 مساءً، كما يجب أن تجهز مخيمات للمبيت على طول الطريق عبر الصحراء.

وتصنف المركبات الشمسية المنافسة في ثلاثة فئات مختلفة.

من المتوقع أن يستغرق السباق أسبوعًا بالنسبة لمعظم السيارات، التي تتراوح سرعاتها بين 90 و 100 كم في الساعة وتعمل فقط بقوة الشمس.

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