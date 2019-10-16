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شاهد: محاكاة للحياة عام 2030 في معرض اليابان للتكنولوجيا

يوافق هذا العام الذكرى العشرين للمعرض التجاري المشترك للتقنيات المتقدمة في اليابان، وهو حدث يستمر أربعة أيام وتستعرض فيه شركات من جميع أنحاء العالم أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا. ويضم المعرض هذا العام قسمًا خاصًا يسمى "مدينة 2030" حيث يمكن للزوار السير في شارع "تصطف فيه التقنيات التي يأمل أصحابها أن تصبح أجهزة للاستخدام اليومي خلال السنوات العشر القادمة. وأحد أبرز الإبتكارات التي عرضت هو رجل الآلي "تيلي روبوت" ويتكون من زوج من الأيدي الآلية التي يمكن التحكم فيها عن بعد عبر قفازات يرتديها المستخدم.

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