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كوريا الشمالية

شاهد: زعيم كوريا الشمالية يستعرض مهاراته في ركوب الخيل

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
كيم على ظهر حصانه
كيم على ظهر حصانه -
حقوق النشر
وكالة الأنباء الكورية الشمالية
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نشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء صوراً لزعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يمتطي جواده على سفح الجبل الأكثر قداسة في كوريا الشمالية.

وشوهد كيم يركب بمفرده على حصان أبيض كبير عبر الحقول الثلجية والغابات في جبل بايكتو، المكان الروحي لسلالة كيم.

وكتبت الوكالة تعليقا "إن مسيرته على ظهور الخيل في جبل بايكتو هي حدث عظيم ذو أهمية كبيرة في تاريخ الثورة الكورية".

كذلك تحدث تقرير الوكالة عن تحضير كيم لعملية كبيرة دون توضيح ماهيتها لم يوضح طبيعة العملية تحديدا.

في أواخر عام 2017، زار كيم جبل بايكتو بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية لأكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، وقبل أسابيع من إلقائه خطاب العام الجديد الذي فتح فيه الباب للتواصل مع كوريا الجنوبية.

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