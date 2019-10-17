رئيس المفوضية الأوروبية وبوريس جونسون يعلنان عن التوصل لاتفاق بشأن بريكست

أعلن كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس عن توصلهما لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال يونكر مبتهجاً: "عندما تكون هناك إرادة، هناك طريقة. لدينا اتفاقية! إنها عادلة ومتوازنة لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهي شهادة على التزامنا لإيجاد الحلول".
ووصف جونسون الاتفاقية الجديدة بـ"العظيمة" التي تعيد السيطرة لبلاده مرة أخرى.
وطالب جونسون مجلس العموم البريطاني بالموافقة على الاتفاق الجديد خلال جلسته الخاصة يوم السبت القادم.
وفي اول رد فعل بريطاني، رفض الحزب الوحدي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي الاتفاق الجديد في الوقت الذي يسعى حزب العمال المعارض إلى طرحها في استفتاء شعبي.
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