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سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي: ترامب ضغط على أوكرانيا للتحقيق في أعمال أسرة بايدن

 محادثة
بقلم:  Euronews 
سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند خلال وصوله إلى مقر مجلس النواب الأميركي
سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند خلال وصوله إلى مقر مجلس النواب الأميركي -
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REUTERS/Erin Scott
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قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم، الخميس، خلال جلسة استماع في الكونغرس إن الرئيس، دونالد ترامب، ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، أقحما السياسة الأميركية الداخلية في المحادثات مع أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأضاف غوردُن سوندلاند أن الضغط الذي مارسه ترامب ومحاميه شمل طلباً وجه إلى أوكرانيا للتحقيق في أمر شركة طاقة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، خصم ترامب السياسي.

وتعتبر شهادة سوندلاند أساسية في التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون بهدف عزل ترامب.

وقال سوندلاند للجان الكونغرس التي تحقق حول ترامب بهدف عزله، إنه في أيار/مايو أمر ترامب دبلوماسيين بإشراك محاميه الشخصي جولياني في مناقشات حول سياسة أوكرانيا.

وقال سوندلاند في بيان معدّ مسبقاً "أكد جولياني أن الرئيس يريد بيانا علنيا من الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يلزم اوكرانيا التحقيق في قضايا لمكافحة الفساد".

وأضاف "ذكر جولياني تحديدا انتخابات 2016، وشركة بوريسما على أنهما قضيتان للتحقيق في مكافحة الفساد مهمتان للرئيس".