بارنييه: الاتفاق بين لندن وبروكسل يتضمّن حلاً قانونياً لتجنب "الحدود الصلبة" في إيرلندا

أعلن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، ظهر اليوم الخميس، أن التكتّل والمملكة المتحدة قد توصلا إلى اتفاق بشأن "بريكست" وذلك خلال المفاوضات التي استمرت ليومين في لوكسمبورغ بين المفاوضين الأوربيين برئاسة بارنييه والبريطاني برئاسة الوزير المكلف بشؤون بريكست ستيفن باركلي.

وأوضح بارنييه خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس الأوروبي ببروكسل أن الصفقة الجديدة تضمن حقوق المواطنين، وأن بريطانيا ستفي بالتزاماتها المالية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما الفترة الانتقالية ستستمر حتى نهاية العام القادم، وربما أن يضاف إليها عام آخر، كما أن الجانبين البريطاني والأوروبي وجدا "حلًا قانونيًا" لتجنب الحدود الصلبة في جزيرة إيرلندا، لافتاً إلى أن "المحادثات خلال الأيام الماضية كانت شاقّة في بعض الأحيان".

والحدود الصلبة، هو مصطلح يقصد به أن سيتم العبور بين شطري الجزيرة؛ إيرلندا الشمالية والتي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا التي هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، سيتم من خلال معابر حدودية رسمية تُعتمد في كل جانب منها إجراءاتٌ محددة لعبور الأشخاص والبضائع، علماً أنه في السابق كان هناك في الجزيرة المئات من المعابر الخالية من أي نقاط حدودية.

ومن جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية أنه لا يدعموا صفقة التي تمّ التوصل إليها بسبب المخاوف المتعلقة بالأمور الجمركية بين شطري الجزيرة الإيرلندية، وعدم وجود وضوح بما يختص بضريبة القيمة المضافة.

وقبل المؤتمر الصحفي لبارنييه بساعة واحدة، كتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تغريدة نشرها على "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق عظيم نستعيد به السيطرة"، وبالتزامن مع نشر جونسون لتغريدته، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في تغريدة له: "إذا كانت ثمة إرادة فسيكون هناك اتفاق، ونحن لدينا اتفاق عادل ومتوازن".

والجدير بالذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي.

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