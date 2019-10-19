شاهد: كيف تبدو كربلاء من الأعلى في ذكرى أربعينية الحسين

بدأ مئات الآلاف من المسلمين الشيعة في العراق وخارجها اليوم السبت شق طريقهم سيراً على الأقدام شطر مدينة كربلاء المقدسة بمناسبة مهرجان أربعينية الحسين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشددت السلطات العراقية من إجراءاتها الأمنية بعد الاحتجاجات الشعبية الدموية الأخيرة ضد الفساد المستشري بالبلاد، في وقت انطلق فيه الزوار في رحلة طويلة من عدة مدن في أرجاء العراق خاصة من مدينة النجف ويصل كربلاء من خارج العراق حجاج شيعة من إيران، باكستان، أفغانستان، وأذربيجان.

الأربعينية هي اليوم الأربعين في فترة الحداد التي تجرى احياء لذكرى مقتل "الإمام الحسين"، حفيد النبي محمد عليه السلام.

تصل الاحتفالات بالأربعينية إلى ذروتها اليوم السبت عند منتصف الليل عندما يتوافد الزوار على كربلاء حيث قتل الإمام حسين مع حوالي 72 من أتباعه على يد يزيد بن معاوية في واقعة "ألطف" بكربلاء يوم العاشر من محرم من العام 61 هجرية أي ما يوافق العام 680 ميلادية.

وقد منعت السلطات العراقية المركبات من السير بالقرب من الأضرحة المقدسة في كربلاء، حيث شن مسلحون في السابق هجمات على الزوار أثناء ما يوصف بالمهرجان الديني.