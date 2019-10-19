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زعيم حزب العمال البريطاني: لن نصوت على اتفاق بريكست وهو أسوأ من اتفاق سابق رفضه المجلس ثلاث مرات

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بقلم:  يورونيوز 
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن خلال جلسة السبت العظيم للتصويت على اتفاق بريكست. 19/أكتوبر/2019
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن خلال جلسة السبت العظيم للتصويت على اتفاق بريكست. 19/أكتوبر/2019
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أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن أن الكلمة الاخيرة هي للمواطنين البريطانيين في أي اتفاق بريكست، وقال كوربن خلال كلمته في جلسة البرلمان الاستثنائية التاريخية إن أعضاء حزبه لن يدعموا اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي حول طريقة الخروج من الاتحاد، وشدد على ان التصويت اليوم لن ينهي الملف، وأن الكلمة الاخيرة يحب أن تكون للناس.

وأوضح كوربن تفهمه لحالة الإحباط والتعب الذي تعيشهما البلاد ومجلس العموم أيضاً، لكنه شدد ببساطة على أن حزب العمال لن يصوت على اتفاق هو أسوأ من اتفاق سابق رفضه المجلس ثلاث مرات.