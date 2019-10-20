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بيرو

فيديو: إنقاذ 6 فقمات صغيرة وإعادتها إلى المحيط في بيرو

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بقلم:  يورونيوز 
فيديو: إنقاذ 6 فقمات صغيرة وإعادتها إلى المحيط في بيرو
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أعادت منظمة أبحاث وحفظ الحيوانات المائية في بيرو يوم السبت ست فقمات صغيرة إلى المحيط تم العثور عليها في ظروف صعبة وبأماكن متفرقة.

وكانت منظمة أروكا غير الربحية قد أنقذت مجموعة من ست جراء صغيرة، خمسة ذكور وأنثى، يتراوح وزن كل منها بين 19 و 22 كيلوجراماً ويبلغ طولها حوالي متر واحد.

وتمت عملية الإنقاذ هذه بعد أن عانت هذه الفقمات من مخاطر كبيرة بحسب وصف المنظمة. حيث تم العثور على أحدهم في حديقة فيلا على شاطئ البحر وإثنين آخرين على طول الشارع العمومي في القريب من العاصمة ليما بعيدأ عن الشاطئ. في حين عُثر على صغير آخر في ناد لليخوت بالقرب من شاطئ سانتا ماريا في البيرو. وفقدت هذه الصغار أمهاتها وبقيت بمفردها حيث تم العثور عليها.

وقالت المنظمة إنها أعطت عجول البحر الصغيرة هذه الرعاية الطبية والعناية المركزة والدعم العاطفي اللازم، كما ساعدتهم على تعلم كيفية تناول الطعام والصيد.

وقال كارلوس يابين، مدير أوركا في بيرو، أن المجموعة الأخيرة من أسود البحر انضمت إلى أكثر من 200 عجل بحر آخرين تم تأهيلهم من قبل المنظمة، والتي تهتم بمئات الحالات الطوارئة للحيوانات في جميع أنحاء البلاد.

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