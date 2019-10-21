استياء من تعليقات في مواقع التواصل على متظاهرات لبنان

انتشرت تعليقات من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المتظاهرات اللبنانيات ما أثار حفيظة بعضهن واعتُبر تقليلاً من قدر المرأة اللبنانية وتسفيها للحراك اللبناني بشكل عام.

وأظهر بعض المستخدمين تقديرهم لجمال المتظاهرات بالسخرية عبر تشبيههن باللاجئات المحتملات اللائي سيلجأن لدول عربية مجاورة في المستقبل.

وردت مستخدمات لبنانيات على طريقة تعاطي البعض معهن بشكل مباشر كما انضم للحوار بعض الرجال ممن اعترضوا على التعليقات المنشورة بحق المتظاهرات.

متابعين حراكنا بلبنان من العالم العربي، نحن مش سلع، مش عم ننزل نعرض أزياء، ما في شي باللي عم نعمله سهل، نحن أغلبنا ما معه مصاري ياكل كرواسان، وريحة المظاهرة مش بارفان ريحتها قمع، والنكات حول الموضوع مهينة يا ريت بلاها#لبنان_ينتفض — Doja | دُجى (@dojadaoud) October 19, 2019

وكان أبرز تلك النقاشات منشور نشره رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المساهم بالنسبة الأكبر في قناة يورونيوز الإخبارية، وردت عليها المغنية اللبنانية نيكول سابا.

والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!#نكتك_بايخة#عيبhttps://t.co/5P0e1ohdrg — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) October 19, 2019

وتدارك ساويرس الموقف بإعرابه عن حبه واحترامه للشعب اللبناني مؤكداً نشره التغريدة على سبيل الفكاهة لا أكثر.

حبى للبنان ليس محل جدال و النكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر و اشكرك يا البرت https://t.co/5epYOIyP34 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 19, 2019

كذلك نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تغريدة عن جمال المتظاهرات اللبنانيات.

مع احترامى للجميع ، شاهدت على شبكة التواصل 👇خفة دم بقا نقول ايه 😂😂😂😂 pic.twitter.com/f59ynvbEo7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 20, 2019

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