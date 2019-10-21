استياء من تعليقات في مواقع التواصل على متظاهرات لبنان

انتشرت تعليقات من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المتظاهرات اللبنانيات ما أثار حفيظة بعضهن واعتُبر تقليلاً من قدر المرأة اللبنانية وتسفيها للحراك اللبناني بشكل عام.
وأظهر بعض المستخدمين تقديرهم لجمال المتظاهرات بالسخرية عبر تشبيههن باللاجئات المحتملات اللائي سيلجأن لدول عربية مجاورة في المستقبل.
وردت مستخدمات لبنانيات على طريقة تعاطي البعض معهن بشكل مباشر كما انضم للحوار بعض الرجال ممن اعترضوا على التعليقات المنشورة بحق المتظاهرات.
وكان أبرز تلك النقاشات منشور نشره رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، المساهم بالنسبة الأكبر في قناة يورونيوز الإخبارية، وردت عليها المغنية اللبنانية نيكول سابا.
وتدارك ساويرس الموقف بإعرابه عن حبه واحترامه للشعب اللبناني مؤكداً نشره التغريدة على سبيل الفكاهة لا أكثر.
كذلك نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تغريدة عن جمال المتظاهرات اللبنانيات.
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