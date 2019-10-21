الإمارات تشهد احتفالات كبيرة قبل عام من انطلاق إكسبو دبي 2020

أُطلِقت الألعاب النارية في دبي مساء الأحد مع بدء احتفالات في الإمارات، قبل عام من إنطلاق اكسبو دبي 2020، الذي يؤمل أن ينعش اقتصاد الدولة الخليجية.

وعرض عد تنازلي على واجهة برج خليفة، البرج الأعلى في العالم، في تمام الساعة 20،20 بالتوقيت المحلي. وتمت إضاءة البرج بشعار إكسبو 2020، و"سنة لننطلق" باللغتين العربية والإنكليزية.

كما أحيت المغنية الأميركية ماريا كاري والمغني الإماراتي حسين الجسمي الإحتفال.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي في بيان "هذه الاحتفالات الإستثنائية ستمهد الطريق للمرحلة الأخيرة من مسيرة تاريخية وإنجاز كبير ليس لدبي وحدها ولكن لدولة الإمارات بأكملها".

وأضافت الهاشمي "الشهور الإثنا عشر المتبقية ستشهد وضع اللمسات النهائية على الموقع لضمان أن يكون إكسبو استثنائياً".

وتأمل دبي في جذب 15 مليون زائر إلى الموقع الضخم جنوب دبي، والذي يتم بناوه بقيمة 30 مليار درهم (8,2 مليارات دولار).

وتعلق آمال كثيرة على إكسبو 2020، ومن شبه المستحيل عدم رؤية شعار الحدث في دبي الذي تم وضعه على الطائرات وبطاقات العمل واللافتات الدعائية.

وستشارك 200 دولة في المعرض الذي يبدأ من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 حتى 10 نيسان/إبريل 2021.

وثمة عناصر جذب مختلفة بينها جناح الإمارات المصمم على شكل صقر أثناء الطيران، وقبة عملاقة من الفولاذ ستكون عبارة عن شاشة عرض مبتكرة بنطاق 360 درجة، بحسب المنظمين.

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