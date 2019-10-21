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نيبال

فيديو من منافسات بطولة للغولف في جبل إيفرست

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin 
فيديو من منافسات بطولة للغولف في جبل إيفرست
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بالرغم من الطقس السيئ وعدم تمكن جميع اللاعبين من وصول جميع إلى المكان المطلوب، تم إطلاق بطولة للغولف في جبل إيفرست، في شقه النيبالي، خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تعتبر أول مباراة غولف تتم في هذا الارتفاع.

وكان من المفترض أن تلعب مجموعة مكونة من 40 لاعباً في جبل كونغد بمنطقة سولوخومبو النيبالية، والتي تقع على ارتفاع 4250 متراً فوق سطح البحر.

لكن سوء الأحوال الجوية ووجود سحب سوداء كثيفة جعل من الطيران مستحيلاً لمعظم المروحيات والتي تحمل اللاعبين على متنها للمشاركة في البطولة التي تهدف لتعزيز السياحة في نيبال وتمكن أربعة لاعبين فقط من الوصول إلى ملعب سيانغبوش.

وقال أحد اللاعبين بهاجوان كويرالا: " رغم أنه لم يكن ملعبا كبيراً وكاملا للغولف إلا أن حقيقة أنه يمكن تنظيم بطولة غولف على ارتفاع 4000 متر كانت ممتعة".

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