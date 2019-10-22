شاهد: خراب في مدينة كاستيليتو دوربا الإيطالية بسبب الفيضانات

تعرضت عدة أجزاء من مدينة كاستيليتو دوربا، في شمال غرب إيطاليا إلى الدمار بسبب الفيضانات المفاجئة التي شهدتها المنطقة. وتهاطلت الأمطار بغزارة ليل الاثنين-الثلاثاء مما تسبب في ارتفاع منسوب مياه نهر ريو ألبارا، مما أغرق المدينة الصغيرة.

أجبرت الفيضانات المفاجئة عمدة المدينة على إجلاء حوالي 50 شخصا بشكل مؤقت بعد أن تضررت المنازل والطرقات بسبب الأمطار وتراكم الأوحال. وبدأت السلطات المحلية المدعومة برجال الإنقاذ في تطهير الأماكن من الأوحال وتسريح المجاري وتهيئة الطرقات. مصادر طبية أكدت مقتل شخص على الأقل بسبب الفيضانات.