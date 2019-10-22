شاهد: اليابان تشهد تنصيب إمبراطورها الجديد

اعتلى الإمبراطور ناروهيتو، عرش الإقحوان، اليوم الثلاثاء، بعد تنصيبه الإمبراطور الـ126 لليابان، وسط طقوس موغلة في القدم تخللها موكب احتفالي وانتهت بمراسم "دايغوساي" وهي طقوس صلاة يؤديها الإمبراطور كل عام من أجل توطين السلام والخير الوفير في البلاد.

وبعد مراسم التنصيب التي استمرت نحو نصف ساعة، بحضور وفود من 195 دولة، قام الإمبراطور والإمبراطورة بتغيير ملابسهما وارتديا ملابس غربية واستقلا سيارة مكشوفة ضمن موكب احتفالي.

وينتمي الإمبراطور ناروهيتو لأقدم ملكية وراثية في العالم، حيث يؤكد المؤرخون أنها تعود لنحو 1500 عام خلت.