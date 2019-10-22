مستشار الحريري: رد فعل المستثمرين الأجانب على الإصلاحات إيجابي.. وحراك الشارع مستمر

قال نديم المنلا مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن إعلان بيروت عن إصلاحات حكومية ستجد صدى إيجابياً من قبل المستثمرين الأجانب، كما انها ترسل برسالة قوية مفادها أن الحكومة تتعامل بجدية مع العجز في الموازنة، وقال المنلا الثلاثاء أن بعض المجموعات السياسية حسب تعبيره اقترحت تعديلاً في تركيبة مجلس الوزراء، وأن مثل هذه الخطوة ستتقرر في الأيام المقبلة، لكنها لم تصل إلى مستوى النقاش الجدي.

وأضاف المنلا إن حمَلة السندات اللبنانية لن تطالهم الإصلاحات المعلن عنها والتي تشمل خفض خدمة الديْن، وشدد المنلا على أن النمو الاقتصادي المتوقع سيكون صفراً بالمئة في 2020.

في الأثناء تواصلت الاحتجاجات صباح الثلاثاء في موجة اجتاحت لبنان منذ الخميس الماضي ضد الفساد المستشري في البلاد، وشدد بعض المتظاهرين على أن الحراك سيستمر لحين الاعتراف بحقوق المواطنين وحل ما وصفه حكومة الاحزاب.