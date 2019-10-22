بوتين يلتقي أردوغان في سوتشي قبيل ساعات من إنقضاء مهلة وقف إطلاق النار شمال سوريا

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء نظيره الروسي فلادميير بوتين في مدينة سوتشي الروسية، الثلاثاء، قبيل ساعات فقط من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين الجيش التركي وووحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا.

ومن المنتظر أن تدور محادثات المسؤولين حول العملية العسكرية التركية "نبع السلام" والتي أعلن عنها أردوغان عقب إعلان الولايات المتحدة الامركية لسحب قواتها من مناطق تواجدها في سوريا، على أن يعقب اجتماع الرئيسين مؤتمر صحفي.

وشن الرئيس التركي الذي يطالب بمنطقة آمنة عند حدود بلاده، عملية عسكرية بداية تشرين الاول/اكتوبر في شمال شرق سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة "إرهابية" رغم تحالفها مع الغربيين ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وعلق هذا الهجوم منذ الخميس في ضوء هدنة تفاوض عليها الاتراك والاميركيون، لكن وقف اطلاق النار ينتهي اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش واكدت تركيا انها ستستأنف هجومها اذا لم ينفذ المقاتلون الأكراد انسحابهم.

وصرّح إردوغان قبل توجّهه إلى روسيا أن "عملية (وقف إطلاق النار) تنتهي اليوم عند الساعة العاشرة مساءا بالتوقيت المحلي، إذا لم يتمّ احترام الوعود التي قطعها الأميركيون، ستُستأنف العملية بعزم أكبر".

وإذا كانت موسكو اعلنت تفهمها لبعض المطالب التركية، فانها احتوت في الواقع طموح أنقرة عبر تشجيع الحوار بين دمشق والأكراد.

وفي هذا السياق، استعادت قوات النظام السوري بناء على طلب كردي مناطق كانت في أيدي المقاتلين الأكراد بخلاف رغبة أنقرة.

وقال أحد مستشاري الكرملين يوري اوشاكوف الإثنين ردا على سؤال عن المحادثات بين بوتين وإردوغان "الأمر الأساسي بالنسبة إلينا هو تحقيق استقرار دائم لسوريا والمنطقة، ونرى أن ذلك ليس ممكنا إلا باعادة وحدة أراضي سوريا".

من جانبه، زار الرئيس السوري بشار الأسد خطوط الجبهة الأمامية في بلدة الهبيط في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلنت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وأكد الاسد أن معركة إدلب هي "الأساس" لحسم الحرب في سوريا.

ويطالب الرئيس التركي بمنطقة آمنة بطول 444 كلم على الحدود بين البلدين، ولكن بعد عودة القوات السورية إلى المنطقة الشمالية الشرقية، تم خفض سقف هذا المطلب لتجنب أي مواجهة مباشرة.

وفي مرحلة اولى، يطالب إردوغان بـ"منطقة آمنة" تمتد من مدينة تل أبيض التي سيطرت عليها انقرة في بداية الهجوم حتى بلدة رأس العين التي انسحب منها آخر المقاتلين الاكراد الأحد، أي بطول 120 كلم، لكن توسيع هذه المنطقة يتطلب تفاهما مع روسيا.

ومن بين الأهداف المعلنة لتركيا هو نقل نحو 3,6 ملايين لاجىء سوري يقيمون على اراضيها إلى الأراضي السورية، واشار وزير الدفاع التركي خلوصي اكار الاثنين الى أن "مليوني" سوري سيتم نقلهم.

وأسفر الهجوم التركي حتى الان عن مقتل 114 مدنيا ونزوح 300 الف آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

فيما قال الكرملين لوكالة انترفاكس للانباء إن المحادثات بين بوتين واردوغان ستتناول "مكافحة الارهاب الدولي"، انطلاقا من حرص موسكو، على غرار الغربيين، على تفادي عودة "الجهاديين" في سوريا، علما بان ما يزيد عن 12 ألف مسلح من تنظيم الدولة الاسلامية معتقلون في سجون الأكراد، ويمكن ان يشكل الهجوم التركي فرصة لفرارهم.

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