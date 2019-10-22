سجلت إيطاليا التي تعاني من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، عام 2008، 375.000 طفل في حالة اقتصادية سيئة، ولكن العدد تضاعف 3 مرات، وارتفعت النسبة من 3.7 ٪ إلى 12.5 % في العشر سنوات الماضية.

وقال تقرير "ذا تايم أوف تشيلدرن" إن فقر الأطفال في إيطاليا "شهد تدهورا حادا" في أصعب سنوات الأزمة الاقتصادية.

قالت أناباولا سبيكيو، رئيسة قسم الفقر في منظمة إنقاذ الطفولة في إيطاليا: "لدينا اليوم، في جميع أنحاء إيطاليا، أكثر من 1.2 مليون طفل في فقر مدقع، مع وجود صعوبات كبيرة في المناطق الجنوبية."

وقال تقرير حملة "ليتس لايت أب ذا فيوتشر" أي (دعونا نضيء المستقبل)، إن طفلاً من بين سبعة أطفال في إيطاليا قد تسرب من التعليم.

وعلقت سبيكو حول ملف التسرب من التعليم قائلة: "الفقر التربوي يمنع الأطفال من بناء مستقبلهم، ولا سيما أنه يمنعهم من تطوير مواهبهم".

وتعد ظاهرة التسرب من التعليم واحدة من أخطر المشكلات التي تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال، ويمتد تأثيرها على المجتمع بأكمله.

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