الشرطة الفرنسية تعلن اعتقال الرجل في المتحف" بجنوب فرنسا بعد عملية نفذتها

قالت الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت رجلاً دخل إلى متحف في مدينة سان رافاييل في جنوب فرنسا وهدد بـ"تحويله إلى جحيم" بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن رجلاً واحداً على الأقل تحصن صباح الأربعاء في متحف الآثار في سان رافايل في منطقة الريفييرا الفرنسية حيث خطت عبارات تهديدية باللغة العربية على جدران المبنى.

وتقول إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى "المتحف سيتحول جحيما".

ولم يكن بوسع الشرطة التأكيد على عدد الأشخاص الذين دخلوا المبنى ولكنها قالت إن شخصاً واحداً أو شخصيْن اقتحما ليل الثلاثاء-الأربعاء المكان. وأضافت أنه يرفض أو يرفضان الاستسلام أو التحدث إلى قوات الأمن المنتشرة، موضحة أنها تنتظر تدخل قوات خاصة للشرطة.

ولم يوضح رجال الشرطة الذين أبلغوا بالحادث فجراً ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مسلحين أو غير مسلحين أو ما إذا كان أو كانا يحتجزان رهائن.

والمتحف المصنف مبنىً أثرياً يقع في قلب سان رافايل القديمة ويمتد على مساحة 800 متر مربع تشمل صالة المعرض والكنيسة المجاورة.