موسم التزلج على الجليد يبدأ مبكرا في النمسا على جبال الألب بفضل الثلج الاصطناعي

ليس المشهد من فصل الشتاء الذي لم يحل بعد، بينما بدأت هنا فعلا على جبال الألب في النمسا الألعاب الشتوية منذ أكثر من أسبوع، للرياضيين المولعين بفضل إحداث مسلك للتزلج تمت تغطيته بالثلج الاصطناعي.

ويمتد المسلك "الثلجي" على طول 700 متر، وهو بعرض يتراوح بين 10 و20 مترا ويمكن تمييزه بوضوح عن باقي الأراضي التي كساها العشب الأخضر.

وقابل سياسيون ومنظمات مدافعة عن البيئة الفكرة بازدراء، واصفين إياها بأنها اهدار للطاقة والماء، بينما قال رئيس محطة برغبان كيتسبويل للتزلج، جوزيف برغر، الذي دافع عن بداية الموسم في الشهر الحالي، إن الثلج الاصطناعي المتخدم على المسلك تم تدويره، وهو لا يضر بالبيئة أو المناخ، على حد قوله.